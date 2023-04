Aproape 250 de caini luati de pe strazi din Targu Mures au fost adoptati in Germania

Din cei peste 360 de caini fara stapan care au fost capturati de pe strazi anul trecut, de catre serviciul de ecarisaj al Primariei Targu Mures, 244 au fost adoptati in Germania, prin intermediul unui ONG partener, iar alti 70 - in Romania.

"Actiunea (de capturare a cainilor de pe strazi -n.red.) a avut loc, cu precadere, in urma sesizarilor venite din partea locuitorilor de pe municipiului. La noi, in oras, situatia cainilor comunitari nu reprezinta un subiect tabu de ani de zile. Am rezolvat-o prin campanii de informare si constientizare, prin masuri ferme pe care le-am luat cand a fost nevoie si prin infiintarea acestui adapost pentru caini unde patrupedele sunt ingrijite, vaccinate si unde pot sa-si gaseasca un stapan prin adoptie.

Prin grija patrulelor de politie locala, serviciul de ecarisaj al municipalitatii este sesizat, iar cainii fara stapan ajung la adapost. Targumuresenii s-au obisnuit si ne sesizeaza, fie prin apel la Dispeceratul Integrat 112, la ofiterul de serviciul al Politiei Locale sau la Serviciul de Ecarisaj, existenta in preajma blocurilor sau a caselor a cainilor vagabonzi si nu avem parte de evenimente nedorite", a declarat Claudiu Maior, consilier al primarului din Targu Mures.

Potrivit acestuia, in anul 2018 a fost incheiat un protocol de colaborare cu organizatia nonguvernamentala TASSO din Germania, care consta in adoptarea cainilor in Germania, donatii de hrana pentru caini precum si alte lucruri necesare pentru functionarea adapostului din Targu Mures.

In anul precedent, s-au efectuat un numar de 244 de adoptii in Germania si peste 70 in tara, a precizat Maior.