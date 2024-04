ASPA, primele declaratii dupa moartea femeii din Obor: Nu toate sectoarele colaboreaza cu noi

Coordonatorul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), Razvan Bancescu, s-a plans, vineri, de proasta colaborare dintre institutia pe care o reprezinta si autoritatile locale, in ceea ce priveste procesul de strangere a cainilor de pe strazi.

"Sectoarele 3, 4, 5 si 6 au dus la bun sfarsit solicitarile noatre. Sectorul 2, desi are cadrul legal, nu a raspuns acestor solicitari, nu stim de ce inca, dar au spus ca nu pot raspunde. (...) Politia locala sector 1 a transmis ca efectueaza numai verificari la cainii adoptati", a spus Bancescu, adaugand ca, primariile celor doua sectoare au primit fonduri pentru construirea de adaposturi inca din 2001.

De asemenea, coordonatorul ASPA a comentat si situatia cainilor maidanezi care au muscat-o pe femeia gasita moarta, joi, in parcul din zona Obor, situata in sectorul 2 al Capitalei.

"Legat de evenimentul de ieri (joi - n.red.), ASPA a fost solicitata de politie, avem 3 solicitari pe saptamana pentru astfel de situatii: am capturat 7 caini. (...) Locatarii ne-au spus ca mai era in zona un caine, care a fost capturat azi-noapte", a spus Razvan Bancescu, adaugand ca in zona s-ar afla si un al 9-lea caine, dar care ar fi de talie mica.

Totodata, Razvan Bancescu a spus ca Autoritata a capturat pana acum peste 10.000 de caini, ca aproape 6.000 au fost dati spre adoptie, ca 2.000 au fost eutanasiati si ca restul se afla in adaposturi.

Joi, o femeie fara adapost a fost gasita moarta intr-un parc din zona Obor, in sectorul 2 al Capitalei. Aceasta avea pe trup si pe fata numeroase muscaturi, leziuni ce au fost cauzate de patrupede, dupa cum au confirmat ulterior legistii.

De asemenea, raportul medico-legal intocmit de legisti a mai scos la iveala faptul ca femeia avea o alcoolemie de patru la mie in sange si ca, o posibila cauza a decesului ar fi intoxicatia etilica.

Femeia ramasese fara adapost dupa ce a fost evacuata de rude, iar atunci cand a ajuns sa traiasca pe strazi a intrat in depresie si s-a apucat de baut.