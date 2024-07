Parlamentarii vor discuta saptamana viitoare problema cainilor maidanezi

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a luat in discutie miercuri procedura referitoare la proiectul de lege privind cainii comunitari, stabilind ca saptamana viitoare sa reia dezbaterile cel mai probabil intr-o sedinta comuna cu Comisia de administratie si cu invitarea mai multor decidenti de la nivelul administratiilor locale, a declarat presedintele comisiei, Bogdan Ciuca.

"In sedinta de astazi Comisia juridica, disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor va stabili o procedura privind legea care vizeaza cainii comunitari, PLX 912/2007. Este un proiect de lege cu o istorie destul de indelungata si alambicata. Prin 2007 a fost depus la Parlament. In 2012 Comisia de administratie a dat raport. Proiectul a fost votat in plen, dupa care legea a fost atacata pentru neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala.

Curtea ne-a trimis decizia, decizia a fost publicata cu tot cu motivare si va trebui sa punem in acord proiectul de lege cu decizia CCR. Astazi vom stabili programul de saptamana viitoare pe care-l vom dedica acestui proiect de lege si institutiile sau persoanele interesate care vor fi invitate la comisie pentru a-si exprima punctele de vedere", a precizat Bogdan Ciuca.

El a adaugat ca raportul asupra acestui proiect de lege este unul comun al celor doua foruri mentionate.

"Este un raport comun al Comisiei de administratie si al Comisiei juridice. Noi asta discutam astazi. In masura in care si Comisia de administratie va putea sa facem comisia comuna saptamana viitoare, vom merge pe aceasta varianta. Daca nu, vom face un raport preliminar, pe care-l vor discuta apoi colegii de la administratie", a mai spus presedintele Comisiei juridice.

Luni, un copil de patru ani a murit in zona parcului Tei din Capitala dupa ce a fost muscat de caini. Fratele sau, de sase ani, a fost muscat si el dar a reusit sa scape cu viata. Potrivit raportului IML, micutul a murit de la pierderea masiva si rapida de sange. Presedintele Traian Basescu a facut marti un apel catre Guvern in care a cerut ca Executivul sa emita o ordonanta de urgenta prin care toti cainii fara stapan care nu pot fi adoptati sa fie eutanasiati.

