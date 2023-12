Ziar italian: Romania, o tara minuscula din punct de vedere moral

Cotidianul italian Il Fatto Quotidiano a publicat un articol despre legea care ar permite eutanasierea cainilor vagabonzi din Romania, considerand ca asta ar face-o "minuscula moral", amintind totodata ca asta e o afacere de 300 de milioane de euro.

"Daca e adevarat, cum a spus Gandhi, ca grandoarea unei natiuni si progresul sau moral se pot judeca din modul in care isi trateaza animalele, Romania e o tara minuscula din punct de vedere moral. Tara e cunoscuta de 10 ani pentru tratamentul crud aplicat cainilor si celor care ii protejeaza, in asa fel incat in protestul din aprilie, la Berlin, si-a castigat numele "Tara mortii pentru animale", scrie Il Fatto Quotidiano.

Jurnalistii italieni vorbesc de faptul ca uciderea cainilor e frecventa in Romania si amintesc de otravirea celor 230 de caini la Botosani, intr-o singura noapte, pe motivul ca erau bolnavi.

Ei se mai intreaba retoric de ce Romania, care se plange de ani de zile ca are o problema cu cainii vagabonzi, nu recurge la sterilizarea animalelor, singura solutie declarata valida de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Uciderea cainilor din Romania e considerata ca avand si implicatii economice, in sensul ca ajuta firme care se ocupa cu acest lucru sa castige sume imense. "Il Fatto Quotidiano" aminteste ca in Bucuresti au fost cheltuiti 9 milioane de euro in perioada 2001-2007 pentru uciderea cainilor, in Brasov 1,45 de milioane de euro pentru 2003-2008 sau in Arad 308.000 de euro pentru 2008-2010.

Toate acestea duc cifra la 300 de milioane de euro cheltuiti pentru uciderea cainilor in total si, respectiv, la o medie de 60-75 de euro cheltuiti pentru uciderea unui caine, in timp ce sterilizarea lor ar costa doar 25 de euro de animal.

