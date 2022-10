123 de detinuti nu s-au intors in penitenciare

123 de persoane din toata tara, pentru care s-a dispus intreruperea executarii pedepsei, nu s-au mai intors la locul de detentie, desi au depasit termenul dat de judecator pentru revenirea in sistemul de executare a pedepsei, au declarat duminica surse judiciare.

Din cele 123 de persoane, 96 au fost eliberate pe motive medicale, iar 27 pe motive sociale, informeaza NewsIn.

Trei dintre cele 22 de persoane de la Penitenciarul Craiova, date in urmarire pentru ca nu s-au intors la penitenciar desi le-a expirat termenul pentru care le fusese intrerupta pedeapsa, sunt condamnate la peste 15 ani de inchisoare, pentru omor, a declarat directorul ANP, Ioan Bala, pentru NewsIn.

In perioada 2000-2009, la Penitenciarul Craiova, 24 de persoane au fost eliberate din sistemul penitenciar, in urma intreruperii executarii pedepsei, pe motive medicale si sociale. Dintre acestea, 22 sunt date in urmarire, in prezent. Totodata, trei persoane au fost condamnate la peste 15 ani de inchisoare, pentru omor, a declarat pentru NewsIn directorul ANP, Ioan Bala.

Pe locul al doilea, potrivit directorului ANP, se situeaza penitenciarul Jilava, din Bucuresti, unde 2 persoane, condamnate pentru omor, sunt date in urmarire. La Jilava, in perioada 2000-2009, s-a decis intreruperea executarii pedepsei pentru 16 persoane. Dintre acestea, 11 sunt date in urmarire.

O situatie oarecum similara intalnim si la penitenciarul de femei Targsor. Din 12 persoane eliberate pe motive medicale si sociale, 6 sunt date in urmarire, una fiind condamnata pentru omor.

