2.300 de masini, ridicate anul acesta in sectorul 3

De la inceputul anului si pana in prezent, peste 2.300 de masini din sectorul 3 au fost ridicate pentru ca erau parcate ilegal pe marile bulevarde.

Taxa de ridicare si de transport a fost de 400 de lei la care se adauga 150 de lei pentru fiecare zi in care autoturismul a fost in custodia primariei, in spatiul special amenajat pe soseaua Dudesti-Pantelimon nr. 2-6, anunat NewsIn.

Ridicarea masinilor are ca scop fluidizarea traficului pe principalele artere.

