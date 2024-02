20.000 de locuri de munca, oferite de ANOFM

Persoanele in cautarea unui loc de munca au la dispozitie peste 20.000 de slujbe vacante, pe care agentii economici le-au inregistrat, vineri, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe fiind pentru persoanele cu studii medii si profesionale, muncitori necalificati sau in industria textila, relateaza NewsIn.

Principalele ocupatii pentru care sunt oferite locuri de munca sunt confectioner-asamblor articole din textile (962), muncitori necalificati la ambalarea produselor solide si semisolide (852), muncitori necalificati la demolari cladiri, zidarie, mozaic, gresie, parchet (782), agent de paza (681), muncitori necalificati in industria confectiilor (560), dulgher (557), zidar rosar tencuitor (546), operator confectioner in industria de imbracaminte si tesaturi, tricotaje si materiale sintetice (510), lacatus mecanic (458), muncitori necalificati la intretinere de drumuri, sosele, poduri si baraje (458), vanzator (405), muncitori necalificati in agricultura (343) sau manipulant marfuri (333).

Angajatorii din Romania mai au nevoie si de 96 de croitori, 87 de frezori universali, 75 de gestionari de depozit, 62 de infirmiere, 50 de spalatori de vehicule, 46 de secretare, 35 de ingrijitori de spatii verzi, 30 de patiseri, 17 programatori, 15 cofetari, 11 asistenti farmacisti, noua medici de medicina generala si sapte asistenti sociali.

Pentru absolventii de studii superioare, sunt disponibile 1.305 locuri de munca, din care aproape jumatate sunt pentru ingineri. Astfel, agentii economici au raporatat 90 de locuri de munca libere pentru ingineri in constructii civile, industrale si agricole, 72 pentru ingineri mecanici, 20 pentru ingineri in industria alimentara, 18 pentru ingineri constructori si instalatii, 17 pentru ingineri retele electrice si zece pentru ingineri de productie.

Licentiatii se mai pot angaja pe urmatoarele posturi: asistent medical generalist, contabil, inspector economist in management, jurisconsult, psiholog, redactor, chimist sau kinetoterapeut.

Cele mai multe locuri vacante sunt in Hunedoara (1.679), Bucuresti (1.678) si Dolj (1.299), iar cele mai putine, in Galati (46), Braila (123) si Ilfov (106).