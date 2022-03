46% dintre elevii de liceu din Vrancea si-au inceput viata sexuala

3% dintre elevii din clasele VII-VIII si 46% dintre cei de liceu din Vrancea au intretinut raporturi sexuale, 9% dintre acestia schimband 6 sau mai multi parteneri, releva un studiu realizat de Autoritatea de Sanatate Publica (ASP) Vrancea, la comanda Institutului de Sanatate Publica Cluj.

Sondajul a fost realizat pe un esantion de 200 de elevi din gimnaziu si liceu si 26 de elevi din tabere. Cercetarea mai arata ca 7% dintre liceeni nu au folosit nicio metoda contraceptiva atunci cand au facut sex.

Totodata, 56% dintre elevii de gimnaziu si 63% dintre elevii de liceu au consumat o bautura alcoolica, mai mult decat cateva inghitituri. Pentru 10% dintre copiii din scolile generale si 11% dintre adolescenti, varsta la care au consumat pentru prima data o bautura alcoolica a fost 8 ani sau mai putin. Alarmant este si faptul ca 5% dintre liceeni au declarat ca au baut la scoala.

Reprezentantii ASP au mai descoperit ca 1% dintre elevii de liceu au inhalat aerosoli din spray, aurolac sau alte substante chimice, 2% au consumat metamfetamine, 3% au luat steroizi fara prescriptie medicala. De asemenea, 3% dintre cei chestionati au spus ca li s-au oferit droguri la scoala. Si varsta la care incep sa fumeze elevii este din ce in ce mai mica, 4% dintre cei de gimnaziu si 28% dintre cei de liceu spunand ca au fumat tigari zilnic, timp de 30 de zile.

Medicii au studiat si comportamentul de risc in ceea ce priveste agresivitatea si autoagresivitatea, cercetarea aratand ca 81% dintre elevii de gimnaziu, 25% dintre cei de liceu s-au batut in colectivitate, dintre acestia 28% necesitand tratamente medicale, dupa ce au fost raniti. Potrivit aceluiasi studiu, 1% dintre repondenti au declarat ca au incercat sa se sinucida.

Elevii au si un stil de alimentatie care ridica probleme, se mai arata in cercetare. 17% dintre elevii de gimnaziu si 2% din elevii de liceu au greutatea cu mult sub cea normala, iar 5% apreciaza ca sunt grasi. Activitatile sportive lipsesc in cele mai multe cazuri, 31% dintre elevii de gimnaziu si 45% dintre cei de liceu nu au facut exercitii fizice intr-o saptamana.

