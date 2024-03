6 femei mor zilnic in Romania din cauza cancerului de col uterin

In Romania, sase femei mor in fiecare zi din pricina cancerului de col uterin, boala care afecteaza anual 3.000 de romance.

Romania este pe primul loc in Europa privind numarul femeilor diagnosticate cu cancer de col uterin, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Si rata mortalitatii este de doua ori mai mare decat in majoritatea tarilor din Europa Centrala si de Est, informeaza Realitatea TV.

Ministerul Sanatatii a lansat, in octombrie 2008, programul de vaccinare a elevelor de clasa a patra impotriva acestei maladii. Campania de vaccinare nu a avut insa succesul scontat. Din 110.000 de eleve de clasa a patra, au fost vaccinate doar 2.600.

Ministerul Sanatatii a achizitionat, in 2008, 330.000 de doze de vaccin, pentru care a platit 23 de milioane de euro. Campania de vaccinare a starnit de la bun inceput controverse. Asta dupa ce, atat in UE, cat si in Statele SUA, s-au inregistrat mai multe decese la femei vaccinate, iar in alte cazuri s-au semnalat efecte adverse.

70% dintre parinti au refuzat sa isi imunizeze fetitele sustinand ca nu sunt suficient de bine informati. Campania de vaccinare impotriva cancerului de col uterin a fost oprita la inceputul acestui an de actualul ministru al Sanatatii, Ion Bazac, care a criticat dur modul in care fosta conducere a ministerului a desfasurat campania de informare.

