Alerta privind calitatea aerului din Bucuresti. Valorile maxime admise, depasite de doua ori. Persoanele cu afectiuni respiratorii sfatuite sa ramana in casa

"Cer senin, fara precipitatii, fara ceata sau inversiune, ora 12.24: Senzorii Aerlive.ro inregistreaza valori ale PM10 si PM2,5 de cel putin doua ori valoarea maxima admisa pentru sanatatea umana, cu senzorul din Kiselleff (montat in parc), care arata 121 micrograme/m3 pentru PM10. In acelasi timp, statiile din Reteaua oficiala arata si ele depasiri mari ale acelorasi substante, in aceleasi conditii de primavara. Cerem public explicatii, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Ministerul Mediului - Romania si Garda Nationala de Mediu!!!Recomandam persoanelor cu boli si sensibilitati respiratorii sa evite activitatile fizice in exterior si mamelor cu bebelusi sa sara peste plimbarea de pranz in parc...mai ales in Kiselleff!", se arata pe pagina de Facebook a asociatiei Aerlive.ro, ce urmareste calitatea aerului din Bucuresti Acelasi lucru l-a semnalat joi si activistul pentru mediu Octavian Berceanu, membru al USRPLUS, cel despre care presa a scris ca ar fi propus pentru sefia Garzii de Mediu "Sunt arderi ilegale de deseuri, am fost acolo si am filmat cum Bucurestiul este afumat, bine de tot!Valoarea medie limita admisa la particulele PM 2.5 este 25 micrograme per metru cub de aer, dupa standardele UE. Noi avem valoarea de 175 pe sistemul oficial, ala care ne spune ca e bine si cand ne este rau. Adica de 7 ori peste valoarea maxima admisa.Am fost ieri seara in teren sa documentez posibile surse de poluare si am gasit un dezastru. La 5 km de granita administrativa a Bucurestiului indicele pentru PM 2.5 era de peste 400, adica de peste 17 ori valoarea maxima admisa. Poluarea provine din arderi ilegale de deseuri", a scris acesta pe Facebook.