Prefectul Capitalei. "In Sectorul 5, Primaria a emis dispozitii care nu sunt legale. O sa atacam in instanta ceea ce s-a intamplat acolo"

"La Sectorul 5, Primaria a emis dispozitii care nu sunt legale. Aseara am solicitat Primariei Sectorului 5 sa le retraga, astazi de dimineata, in fata refuzului respectiv, o sa actionam in instanta. Si o sa informam si Primaria sa stie ca dispozitiile respective sunt suspendate", a declarat Alin Stoica, prefectul Capitalei.Restrictiile sunt suspendate.Primarul Cristian Piedone a luat masuri anti-COVID pentru a evita, sustine acesta, carantinarea totala a Bucurestiului. Astfel, mallurile, supermarketurile, terasele, spalatoriile auto ar urma sa aiba program doar intre orele 7.00 si 19.00, de luni pana vineri, iar in weekend intre orele 7.00 si 15.00.Pietele agroalimentare ar urma sa se inchida la 17.00 in timpul saptamanii, iar sambata si duminica la ora 15.00.Prefectul agreeaza insa doar o parte din masurile propuse de DSP ca cele luate pentru transportul in comun, pentru accesul si aglomeratia din magazine.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se reuneste joi, 25 martie, pentru a decide in legatura cu posibile noi restrictii in vederea limitarii pandemiei, a anuntat prefectul Capitalei Alin Stoica, care a adaugat ca va exista si o hotarare de Guvern in acest sens. Sedinta Executivului va incepe la ora 17.00."In momentul de fata sunt in pregatire atat o hotarare de Guvern, cat si o sedinta CNSU. Nu vor fi la fiecare sector decizii separate. Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, o hotarare de Guvern si la nivel de CNSU pe care noi le vom implementa imediat.Piedone apara decizia de a impune restrictii in Sectorul 5: "Dispozitia de reducere a programului unor agenti economici are la baza prevederi din Codul administrativ". Primarul Cristian Popescu Piedone a transmis miercuri, 24 martie, ca dispozitia pe care a dat-o privind reducerea programului unor agenti economici a carei revocare o cere Prefectura Capitalei are la baza prevederi din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care ii confera atributii referitoare la serviciile publice de interes local asigurate cetatenilor.Intr-un document adresat Prefecturii Capitalei, Primaria Sectorului 5 mentioneaza ca, la nivelul acestei zone administrativ-teritoriale, a fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, care a adoptat masurile stabilite prin dispozitia primarului Cristian Popescu Piedone Potrivit sursei citate, intervalul orar stabilit prin dispozitia primarului Sectorului 5 este in concordanta cu prevederile HG nr. 293/10 martie 2021 privind obligatia pentru agentii economici de a-si organiza activitatea intre orele 5,00 - 21,00. Intervalul 7,00 - 19,00 din dispozitia primarului se incadreaza in orarul stabilit de Guvern, explica Primaria Sectorului 5.Masurile stabilite prin dispozitia primarului Cristian Popescu Piedone se aplica agentilor economici, pietelor agroalimentare si locurilor de joaca de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 5, in scopul evitarii masurii de carantinare a municipiului Bucuresti "Daca vor exista masuri contrare cu prezenta hotarare/dispozitie se vor respecta masurile dispuse de catre Comitetele ierarhic superioare (CMBSU, CNSU)", a mai transmis Primaria Sectorului 5 Prefecturii Capitalei.Autoritatea locala a precizat ca joi nu se vor aplica sanctiuni agentilor economici ce incalca dispozitia primarului, intrucat se va pune accentul pe informare si preventie. Ulterior, cei care nu se vor conforma vor fi sanctionati.