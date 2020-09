Ambasadorul SUA: "Traficul in vederea exploatarii prin munca este trafic de persoane"

Munca fortata in Marea Britanie

El a facut aceste precizari la lansarea unei campanii si a unei platforme online (munca.info) impotriva exploatarii prin munca, in special in contextul pandemiei de SARS-CoV-2.Diplomatul american a subliniat, intr-o interventie online, rolul autoritatilor, dar a vorbit si despre implicarea societatii civile. Totodata, acesta a remarcat ca, "spre deosebire de atrocitatile traficului in scopul exploatarii sexuale, traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca este adesea trecut cu vederea"."Traficul de persoane, indiferent de forma pe care o ia, este intolerabil si de neiertat. Ii aplaud pe aceia dintre dumneavoastra care muncesc pentru a combate acest flagel ingrozitor. Spre deosebire de atrocitatile traficului in scopul exploatarii sexuale, traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca este adesea trecut cu vederea sau chiar acceptat in mod revoltator drept o practica fireasca in afaceri. Nu este asa. Traficul in vederea exploatarii prin munca este trafic de persoane si trebuie combatut cu aceeasi tenacitate ca orice alta incalcare flagranta a drepturilor omului", a spus el.Ambasadorul SUA la Bucuresti a subliniat ca "Romania se afla pe o noua traiectorie in ceea ce priveste lupta impotriva traficului de persoane"."Guvernul condus de prim-ministrul Orban s-a angajat sa eradicheze toate formele de trafic de persoane. Cu toate acestea, Guvernul nu poate de unul singur sa remedieze aceste situatii. Societatea civila, partenerii internationali, comunitatile si Guvernul trebuie sa colaboreze pentru a realiza un scop comun", a punctat diplomatul.Si ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a vorbit despre munca fortata si despre situatii de acest gen din tara sa."Munca fortata face parte, alaturi de traficul de persoane si alte fapte penale, din ceea ce Guvernul britanic numeste sclavie moderna. Combaterea sclaviei moderne este o prioritate absoluta pentru Guvernul nostru si sigur pentru Ambasada britanica la Bucuresti, avand in vedere ca de-a lungul ultimului deceniu Romania a devenit prima tara din UE origine pentru victimele identificate in sistemul britanic. Principalele tipuri de exploatare raportate de victimele cu cetatenie romana sunt in primul rand exploatarea prin munca fortata", a spus Noble.Pentru a combate acest fenomen, a subliniat el, este nevoie de "asigurarea transparentei mediului privat pentru prevenirea exploatarii in lanturile de productie, imbunatatirea sistemului national al protectiei si cresterea capacitatii autoritatilor de a investiga si de a judeca".La randul sau, seful biroului din Romania al Organizatiei Internationale pentru Migratie, Mircea Mocanu, a facut referire la situatia unor muncitori din state non-UE, care vin sa lucreze in Romania."Ulterior, asa cum munca.info ofera informatii legate de tarile de destinatie si de modalitati prin care posibile victime ale traficului pot ajunge intr-un loc sigur, acelasi lucru ne dorim sa il facem si in Romania", a afirmat el.Potrivit munca.info, 16 milioane de persoane sunt obligate la munca fortata, la nivel global.Citeste si: