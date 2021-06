Amenzi in valoare de 440.000 de lei, in urma controalelor Garzii Nationale de Mediu privind starea salubrizarii din Capitala

In perioada 2-15 iunie, Garda Nationala de Mediu (GNM) a verificat modul in care primariile de sector din municipiul Bucuresti si societatile de salubritate cu care acestea au incheiate contracte au asigurat salubrizarea la nivelul Capitalei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de institutie. Astfel, comisarii de mediu au constatat ca in municipiul Bucuresti nu a fost implementat Planul Municipal de Gestiune a Deseurilor, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; ca nu este implementat instrumentul "plateste pentru cat arunci", conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; ca nu au fost incheiate contracte cu organizatii care pun in aplicare obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorilor de ambalaje (OIREP), in vederea raportarii trasabilitatii deseurilor de ambalaje, astfel incat tintele anuale de reciclare ale producatorilor sa fie atinse, conform OUG 74 din 2017; ca nu sunt actualizate contractele de delegare cu operatori care administreaza depozite de deseuri, conform Legii 101 din 2006, privind serviciul de salubrizare a localitatilor.Ca urmare, patru operatori de salubritate au fost sanctionati contraventional pentru lipsa autorizatiilor de mediu sau pentru nerespectarea prevederilor acestora. Operatorul din Sectorul 3 a primit sanctiune complementara de suspendare a activitatii de depozitare deseuri de orice fel in spatii neautorizate, iar pentru functionarea fara a detine Autorizatie de Mediu, operatorul din Sectorul 4 a primit sanctiune complementara de suspendare a activitatii pana la obtinerea Autorizatiei de Mediu. Totodata, doua primarii de sector au fost sanctionate pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului: "Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi: f) asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice".Conform reprezentantilor Garzii de Mediu, una dintre solutiile pentru rezolvarea situatiei din Capitala este implementarea instrumentului economic care are la baza principiul "Plateste pentru cat arunci"."Colectarea separata si transportul fractiilor neamestecate in vederea reciclarii deseurilor este singura modalitate prin care pot fi reduse costurile de salubrizare pentru populatie, prin evitarea generarii de deseuri si utilizarea deseurilor ca resursa", a precizat sursa citata.