Amenzi pentru mizerie in supermarketurile bucurestene

Reprezentantii Inspectiei Sanitare de Stat a Municipiului Bucuresti au dat 25 de amenzi, insumand 76.600 de lei, dupa controalele igienico-sanitare efectuate in unitati comerciale din City Mall, in Billa, din sectorul 4, Cora si supermarketul Plus din sectorul 6, informeaza NewsIn..

"Au fost inspectate 24 de obiective de microproductie alimentara,

alimentatie publica, desfacere de produse alimentare, saloane de infrumusetare, spalatorii-curatatorii sau comercializare de produse cosmetice".

Printre deficientele constatate de inspectorii de la ISSMB s-au numarat neefectuarea corespunzatoare a curateniei, neizolarea conductelor de canalizare care traverseaza depozitul de alimente, conditiile necorespunzatoare de depozitare a produselor alimentare, neasigurarea functionarii in permanenta a spatiilor frigorifice, lipsa substantelor dezinfectante in salonul de infrumusetare sau fumatul in spatii interzise.

Inspectia Sanitara de Stat a anuntat ca asemenea controale se vor face periodic pentru a verifica daca normele igienice sunt respectate.

Ads