Atitudinea tatilor fata de copii depinde de mame

Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Ohio au ajuns la concluzia ca implicarea tatilor in activitatile zilnice de ingrijire a copiilor depinde in mare masura de felul in care sunt incurajati sa faca acest lucru de sotiile lor.

Potrivit unui studiu citat de Reuters, barbatii sunt descurajati foarte usor de atitudinea critica a sotiilor in privinta cresterii si educarii copiilor mici.

Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Ohio au studiat 97 de cupluri, din perioada sarcinii si pana la varsta de 3-4 luni a copilului. Cuplurile au acceptat sa fie filmate in tot acest timp si ulterior au raspuns unor chestionare privind atitudinea lor fata de rolul avut in ingrijirea copiilor.

"Mamele ii pot incuraja pe tati in implicarea acestora in cresterea copilului sau pot fi foarte critice, descurajandu-i definitiv", a declarat Sarah Schoppe- Sullivan, unul dintre autorii studiului.