Autostrada A2 intra in reparatii, intre Bucuresti si Fundulea. Trafic deviat si nod rutier inchis la Cernica

Totodata, se inchide nodul rutier de acces in localitatile Cernica si Balaceanca si se restrictioneaza circulatia pe breteaua de iesire din A2 in DN Centura Bucuresti. Lucrarile ar urma sa dureze pana spre finalul lunii mai.Potrivit CNAIR, incepand din 18 februarie se vor relua lucrarile de reparatii la partea carosabila pe autostrada A2, Bucuresti - Constanta, sectorul Fundulea - Bucuresti, dupa cum urmeaza:- lotul 1 - calea 2 (Fundulea - Bucuresti) intre km 17+350 si km 11+500;- lotul 2 - calea 2 (Fundulea - Bucuresti) intre km 33+100 si km 27+150.Astfel, traficul va fi deviat de pe calea 2, Constanta - Bucuresti, pe calea 1, Bucuresti - Constanta, si se va institui restrictie de viteza (60 de km/h).De asemenea, se va inchide nodul rutier de la km 15+350 ce face accesul la si de la localitatile Cernica si Balaceanca si se va restrictiona circulatia pe breteaua de iesire din A2 in DN Centura Bucuresti, pe sensul Constanta - Bucuresti.Soferii care circula pe sensul Constanta - Bucuresti si care vor sa ajunga pe DN Centura Bucuresti vor trebui sa intoarca la intersectia cu sens giratoriu de la km 10+500.CNAIR arata ca se va interveni si la rosturile de dilatatie ale podului Tanganu de la km 18+350."Mentionam ca lucrarile au termen de finalizare 27.05.2021 si ca, in perioada 28.04.2021 - 03.05.2021, nu se vor executa lucrari si nu vor fi instituite restrictii de circulatie. Facem apel la conducatorii auto sa circule cu prudenta in zona lucrarilor si sa respecte restrictiile instituite temporar", au transmis reprezentantii CNAIR.