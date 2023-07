Biroul de Credit vrea tichie de margaritar

Baza de date a Biroului de Credit are in evidenta oameni care au restante mai mici 50 de lei. Marii datornici nici macar nu figureaza in evidente. In schimb, Biroul vrea si restantierii la telefonie.

Cel mai mare datornic inregistrat la Biroul de Credit este o oarecare doamna cu o restanta de 250.000 de euro, in conditiile in care mai mare datorie a unei persoane catre banci este de 6 milioane de euro si apartine unui foarte cunoscut personaj din perioada anilor '90. Aceasta este doar una dintre situatiile care arata clar discrepanta dintre Biroul de Credit si viata reala, relateaza Cotidianul.

Biroul de Credit a devenit o institutie semiautista (pentru ca ea comunica doar prin directorul general, care uneori vrea sa vorbeasca, dar de cele mai multe ori refuza orice comentariu).

In plus, este o institutie care nu a luat niciodata in considerare nevoile clientilor bancari. Nu intamplator, numarul actiunilor in justitie care implica Biroul de Credit este in crestere. Mai mult, e bine de stiut ca bancile au o evidenta proprie a datornicilor. Un fel de liste negre care pot coincide sau nu cu evidenta Biroului.

Cea mai mare problema a Biroului de Credit este insa alta: lipsa de flexibilitate. Fiecare client are un comportament propriu, de aceea bancile din mai toata Europa trateaza diferit fiecare client si de multe ori chiar ofera dobanzi personalizate.

Biroul este departe de a intelege acest lucru in contextul in care o datorie de 10 lei este echivalenta cu una de 10.000 de lei. Acestea au, din pacate, acelasi rezultat pentru clientii bancilor. Nu mai pot lua credite.

