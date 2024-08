Bistrita-Nasaud: Un padurar a trimis hotii sa fure lemne

Un padurar din Bistrita-Nasaud s-a ales cu dosar penal dupa ce a trimis doi barbati sa taie lemne, fara autorizatie, din padurea pe care o pazeste, anunta NewsIn.

Cei 34 de fagi pusi la pamant au fost vanduti de padurar, barbatul obtinand un profit de circa 6.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita-Nasaud, padurarul Dumitru R., in varsta de 62 de ani, este cercetat penal pentru abuz in serviciu, iar barbatii care au taiat, ilegal, lemne pentru furt calificat.

Faptele celor trei au iesit la iveala in urma unui control facut de politistii si specialistii Inspectoratului de Regim Silvic si de Vanatoare Cluj. Acestia din urma au observat ca 34 fagi sunt taiati abuziv. In urma ancheiei au fost gasiti si faptasii: George Ilie P., de 31 de ani, si Caliment F., in varsta de 41 de ani, ambii din satul Poienile Zagrei. Prejudiciul este de circa 6.000 de lei.

