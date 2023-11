Braila: Bataie intre doua gasti

O incaierare a avut loc in plina strada, marti seara, la Braila, intre doua gasti rivale, informeaza RealitateaTV. Mai multi interlopi s-au intalnit in trafic si au decis sa-si regleze conturile pe loc. In timpul scandalului, doi oameni au fost raniti usor cu un pistol cu bile, iar doua autovehicule de lux au fost avariate.

Scandalul a continuat si in fata sediului politiei din oras, acolo unde au fost dusi cativa interlopi. Nici jurnalistii nu au scapat de amenintari. Unul dintre agresori a incercat sa scape de munitia pentru pistolul cu bile chiar in toaleta Politiei.

"In prezent se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de vatamare corporala si distrugere", a spus Jenel Sogor, purtator de cuvant IPJ Braila.

Batausii vor fi acuzati si de ultraj contra bunelor moravuri si port ilegal de arma alba.

