Lista cu toate masurile de relaxare care intra in vigoare, de luni, in Bucuresti. In ciuda contrelor dintre Prefectura si ministerul Sanatatii, cinematografele si restaurantele se redeschid

Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc se vor redeschide la 30% din capacitate, incepand de luni, ora 0,00, urmare a deciziei adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise , la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA, precum si in domeniul cultural, de divertisment si recreativ incepand cu data de 25.01.2021, ora 0,00, cu conditia mentinerii ratei de incidenta sub 3/1.000 de locuitori Municipiul Bucuresti ramane pentru a cincea zi in zona galbena in ceea ce priveste rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, dupa ce duminica a inregistrat 2,37 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor anuntate de Grupul pentru Comunicare Strategica (GCS).Vineri, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a afirmat ca decizia Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a tinut cont de scaderea ratei de infectare cu noul coronavirus inregistrata in ultimele zile. Restaurantele, barurile, cafenelele vor functiona in intervalul orar 6,00 - 21,00 la o capacitate de maximum 30%, cu respectarea tuturor normelor stabilite prin lege.El a mentionat, totodata, ca in sali de spectacol, teatre si cinematografe va fi permis accesul publicului in limita a 30% din capacitate. De asemenea, operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc li se va permite functionarea in limita a 30% din capacitatea salilor, in intervalul orar 6,00 - 21,00.Hotararea CMBSU mai prevede ca de luni activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00 - 23,00.In aceeasi hotarare se mai stipuleaza ca prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite.