Bucurestiul, votat cea mai urata capitala din Europa

Bucurestiul a fost votat cea mai urata capitala din Uniunea Europeana, arata agentiile straine, care noteaza lipsa apei potabile in unele zone, murdaria de pe strazi sau chiar si lipsa strazilor.

Drumurile sunt avariate, sunt gramezi de gunoi pe strazile principale, nu exista intotdeauna apa calda si in unele cazuri nu exista nici canalizare sau apa potabila - asa descrie Tourism Review capitala tarii noastre, citand portalul Vertical News.

In unele zone, drumurile nu sunt asfaltate, nu exista calanizare sau apa potabila si capitala romana arata ca un oras din Evul Mediu, mai scrie sursa citata. Oamenii trebuie sa care apa cu galetile cand vor sa se spele, iar o analiza a apei facuta in 2007 arata ca in toate puturile, nivelul de nitriti este peste limitele admise.

In 2001, Bucurestiul era pe ultimele locuri intr-o lista realizata de compania de consultanta Mercer, cu privire la calitatea vietii locuitorilor, iar in 2009 a ajuns pe penultimul loc in top, inaintea orasului Sofia, capitala Bulgariei. Indicele tine cont de rata criminalitatii, poluare, acces la apa potabila, canalizare, electricitate si transport public.

Un alt studiu, realizat de ONG-ul Ecoppolis, arata in 20120 ca nivelul poluarii in oras este mare, iar nivelul de pulberi in suspensie este peste limitele acceptate. O solutie ar fi plantarea de copaci, insa orasul nu corespunde nici in acest domeniu standardelor: exista 16 metri patrati de spatiu verde la fiecare locuitor, pe cand normele europene cer 26 de metri patrati la fiecare locuitor.