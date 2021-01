Caini arsi intr-un container de deseuri. Peste 100 de animale chinuite, gasite de politisti intr-un adapost improvizat

Animalele au fost mutate intr-un loc sigur, iar politistii ii cerceteaza pe cei care au organizat adapostul.Adapostul a fost descoperit in urma unui apel care anunta zilele trecute ca, pe un teren viran, intr-un container, printre deseuri, ardeau trupurile unor caini, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei.Alaturi de angajati ai Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor si Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, au facut sambata perchezitii la adresa unui barbat banuit ca se ocupa de gestionarea adapostului improvizat, dar si la adresa adapostului. Au gasit 108 caini tinuti in conditii improprii, unii cu diverse rani, animalele fiind preluate si duse intr-un adapost autorizat.Politistii au ridicat documente cu privire la cainii din adapost, o parte de ei urmand sa fie identificati pe baza microcipurilor. Proprietarii animalelor vor fi contactati pentru a se stabili cum au ajuns cainii in adapostul improvizat.De asemenea, politistii au dus la audieri inca o persoana care ar fi organizat adapostul improvizat.