Campania de strangere a deseurilor electrice, in sectorul 1

Locuitorii sectorului 1 din Capitala pot sa scape de deseurile electrice, electronice si electrocasnice, duminica, 9 noiembrie, cand va avea loc o noua actiune de colectare a acestora, organizata de Romprest, in colaborare cu Environ.

Colectarea gratuita a deseurilor EEE din cadrul campaniei "Din grija pentru mediu!", se va desfasura in intervalul orar 9-15, potrivit unui comunicat de presa al asociatiei Environ.

Campania se deruleaza in fiecare a doua duminica din luna in diferitele sectoare ale Capitalei. Romprest aduna astfel in mod regulat toate aparatele electrocasnice vechi, frigiderele, televizoarele, monitoarele si calculatoarele uzate care nu mai sunt folosite.

Cetatenii sectorului 1 sunt rugati sa depoziteze in fata locuintelor aparatura uzata, intre orele 9 si 15, iar colectarea se face gratuit de catre echipele mobile ale Romprest. Pentru informatii suplimentare sau solicitari ei se pot suna la Tel. Verde 0800.800.111 sau la dispeceratul Romprest.