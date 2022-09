Campanie de colectare a deseurilor de hartie, in Capitala

Asociatia Tinerilor din Romania pentru Cultura si Normalitate organizeaza, in perioada 18-20 iunie, in Capitala, "Campania pentru Normalitatea Mediului" pentru colectarea deseurilor de hartie si carton.

Campania are in vedere colectarea deseurilor de hartie si carton in scopul revalorificarii acestora, anunta Green Report.

Voluntariivor colecta hartia in Piata Romana, intre orele 10.00 si 20.00, pe parcursul celor trei zile ale campaniei. Cetatenii Capitalei sunt asteptati sa aduca la punctul de colectare orice fel de hartie:pliante, afise, reviste, caiete, carti si ziare.

Scopul Asociatiei este de a promova politici, programe si proiecte de dezvoltare culturala prin angrenarea tuturor factorilor implicati sau interesati sa se implice in aceste actiuni.

