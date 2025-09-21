Care sunt cele mai curate orase din Romania. Bucurestiul este abia pe locul 23

Miercuri, 24 Mai 2017, ora 20:55
Care sunt cele mai curate orase din Romania. Bucurestiul este abia pe locul 23
Foto: Arhiva Ziare.com

Brasov, Oradea si Sfantul Gheorghe sunt cele mai curate orase din Romania, in timp ce Capitala ocupa locul 23 in clasamentul national general. Sunt concluziile unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, in legatura cu perceptia cetatenilor asupra nivelului de curatenie din orasele si cartierele in care locuiesc.

Clasamentul continua cu orasele Cluj-Napoca, Slobozia, Miercurea Ciuc, Pitesti, Targu-Jiu, Drobeta Turnu-Serverin si Targu Mures.

Ultimele pozitii in top sunt ocupate de Resita, Calarasi si Braila. Printre orasele care au primit cele mai slabe notari din partea locuitorilor lor la capitolul curatenie se mai numara si Satu Mare, Focsani, Galati, Alexandria, Zalau, Suceava si Bacau.

La nivel de regiuni istorice, Transilvania a fost desemnata de 42.969 de romani ca fiind zona cu cel mai ridicat nivel al curateniei, pe cand Moldova ocupa ultima pozitie.

Cartierele desemnate de romani ca fiind cele mai curate sunt din Brasov: Avantgarden, Racadau si Centrul Civic ocupand primele trei pozitii. Topul este completat de cartierele Gruia si Grigorescu (Cluj-Napoca), Aviatiei si Nicolae Grigorescu (Bucuresti), Andrei Muresanu (Cluj-Napoca) si Pajura (Bucuresti).

La polul opus, zona cu cel mai scazut nivel de curatenie este Floresti din Cluj-Napoca. Topul continua cu Moldoveni (Calarasi), 3 Insule (Arad), Calea Caransebesului (Resita) si Ferentari (Bucuresti).

Brestei (Craiova), Bereasca (Ploiesti) si CET (Constanta) se numara si ele printre zonele urbane desemnate de locuitori ca avand un nivel scazut al curateniei.

Cele mai curate cartiere din Capitala

Conform perceptiei cetatenilor din Capitala, Bucuresti ocupa pozitia 23 in topul oraselor din Romania la capitolul curatenie. Peste 35.000 de bucuresteni si-au evaluat cartierele in care locuiesc, primele pozitii din punct de vedere al nivelului de curatenie fiind reprezentate de Aviatiei, Nicolae Grigorescu si Pajura. Cartierele Titan, Damaroaia, Domenii, Baneasa si Bucurestii Noi sunt si ele in top zece printre cele mai curate cartiere din Capitala.

Printre cartierele de la coada clasamentului se numara Ferentari, Salaj, Rahova si Gara de Nord. Ghencea, Drumul Taberei, Mosilor sau Crangasi sunt o parte dintre cele care se regasesc la jumatatea topului.

Pe de alta parte, orasul in care se respira cel mai curat aer din Europa se afla in Romania, a aratat un studiu din 2014.

Comentarii
Poza Doresc disparitia PSD
Doresc disparitia PSD
rank 5
Oradea,Brasov, Sfantu Gheorghe si patru orase din ARDEAL pe primele
....patru locurii in clasament.

Ce va spune acest lucru MITICILOR ? Vezi tot
Poza cop4you
cop4you
rank 5
Brasov, Oradea, Sf. Gheorghe, Cluj, Slobozia
Pe mine personal ma mira Oradea in top 5. Slobozia nu o cunosc, asa ca nu ma pronunt. Vezi tot
Vezi toate comentariile (11)
