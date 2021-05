Masinile parcate neregulamentar vor fi ridicate in Sectorul 1. Cat costa recuperarea lor de catre proprietari

Proiectul prevede aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea si restituirea vehiculelor stationate neregulamentar.Restituirea vehiculului se va face numai proprietarului/detinatorului/utilizatorului legal al acestuia dupa achitarea tarifelor de ridicare, transport si depozitare, in baza certificatului de inmatriculare/inregistrare in original sau a oricarui act din care sa rezulte dreptul de proprietate sau folosinta asupra vehiculului/remorcii/rulotei si a unui act de identitate al solicitantului.Tarifele de ridicare sunt de 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de pana la 5 tone, inclusiv si 270 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de peste 5 tone.Tarifele de transport se ridica la 150 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de pana la 5 tone, inclusiv si 200 de lei pentru vehicule cu masa maxim autorizata de peste 5 tone.Tariful de depozitare este de 75 de lei in primele 24 de ore si 25 de lei/pe zi dupa intervalul de 24 de ore.Autovehiculele vor fi ridicate de Administratia Domeniului Public (ADP) Sector 1 sau un operator contractat, in situatia in care ADP Sector 1 nu va detine capacitatea necesara de personal si utilaje pentru realizarea acestei activitati in regim propriu.Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor principale din Regulament, precum si dispunerea masurilor de ridicare se va face de catre politistii rutieri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti ori de catre politistii locali din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 1, care vor avea calitatea de agenti constatatori.Ridicarea vehiculului nu se dispune sau daca a fost dispusa, nu se pune in executare sau inceteaza in cazul in care in masina este vizibila prezenta unor persoane.Vehiculele ridicate vor fi depozitate in spatii special amenajate in acest scop pe teritoriul municipiului Bucuresti.Perioada maxima de depozitare este de 6 luni. In situatiile in care proprietarul nu se prezinta in acest termen pentru ridicare, vor fi luate masurile prevazute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate.