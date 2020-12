Cum a ajuns Bucurestiul mai scump chiar si decat marele Istanbul. Viata in Capitala a devenit un lux

Bucurestiul, bunuri mai ieftine ca in Sofia

Belgradul si Chisinaul, orasele ieftine din afara UE

Budapesta si Atena, orasele mai scumpe ca Bucurestiul

Bucurestiul, mult mai scump decat Istanbulul

Cu un Produs Intern Brut (PIB) de peste 250 de miliarde de dolari, Romania este una din cele mai puternice tari din regiune, depasind Ungaria (160), Bulgaria (67), Serbia (51) sau Moldova (11,9). In anul 2016, tara noastra a reusit sa depaseasca atat Grecia (209) cat si Portugalia (237), si sa se apropie in ceea ce priveste PIB-ul de Cehia. Pentru anul trecut, cifrele eurostat dau tara noastra la o diferenta foarte mica de Cehia (223,33 fata de 223,94 miliarde euro), ba chiar Banca Mondiala plaseaza Romania inaintea Cehiei (250 fata de 246 miliarde dolari). Trebuie subliniat ca Romania a avut sansa unei decade de crestere economica continua intre 1999, atunci cand tara noastra avea un PIB de 35,9 miliarde de dolari, pana in 2008, unde, inaintea crizei economice, ajunsesem la un PIB de 214 miliarde dolari. La fel, in ultimii cinci ani, PIB-ul Romaniei a crescut de la 177,8 miliarde la 250, cat arata cifrele Bancii Mondiale pentru anul 2019. Sigur, aceste cifre pot fi explicate si prin marimea tarii noastre, asta pentru ca, in ceea ce priveste un alt indicator, PIB pe cap de locuitor, Romania, cu 12.919 dolari per capita, se afla inca in spatele Ungariei (16.475), Greciei (19.582) si mult sub Cehia (23.101).Comparativ cu capitala Bulgariei, costul alimentelor in Bucuresti este cu aproape 5% mai mic, insa chiriile si mesele la restaurant sunt mai scumpe, cu 6%, respectiv 14%, asta in conditiile in care puterea de cumparare a bucurestenilor este cu 6,3% mai ridicata. Astfel, daca o masa pentru doua persoane la un restaurant mediu ajunge la 150 de lei, in Sofia costul este de doar 137 lei, adica cu aproape 10% mai putin. La fel, un meniu McDonalds este in Bucuresti cu 20% mai ieftin, insa o bere locala, la restaurant, e cu 19% mai scumpa. In ceea ce priveste alimentele si bunurile de consum, doar painea (+6%), ouale (+32%) si tigarile (+33%) sunt mai scumpe in Bucuresti, in timp ce lactatele, fructele si legumele sunt mai ieftine in Sofia cu pana la 10%. Pretul unei sticle de vin mediu este similar.Transportul public in Bucuresti este mult mai ieftin, atat in ceea ce priveste pretul unei calatorii (-62%) dar si al unui abonament lunar (-43%). In schimb litrul de benzina este cu 4% mai scump in Bucuresti. In ceea ce priveste utilitatile, la un apartament de 85 m2, costurile in Bucuresti sunt cu 13% mai mici, iar un abonament nelimitat la internet este cu aproape un sfert mai ieftin in capitala Romaniei. O diferenta majora vedem in ceea ce priveste costul unui abonament la fitness, in Bucuresti fiind cu 60% mai ridicat - 186 de lei versus 116 lei in Sofia.In ceea ce priveste pretul apartamentelor, pretul pe metru patrat este cu 10% mai ridicat in Bucuresti, un procent similar fiind observat si la costul de inchiriere a unui apartament in centrul orasului. In ceea ce priveste inchirierea unui apartament la periferie, in Bucuresti costurile sunt mai mari cu pana la 3 procente. Cu un salariu mediu de 3.500 de lei, capitala Romaniei are o putere de cumparare cu peste 6% mai ridicata decat a Sofiei, unde salariu mediu este de 3.300 de lei.Cu un salariu mediu de 2.400 de lei, cu 45% mai mic comparativ cu Bucurestiul, Belgradul are o putere de cumparare cu 37% mai mica. O masa la un restaurant ieftin sau unul mediu este cu 20% mai scumpa in Bucuresti, insa un meniu McDonalds este cu 19% mai ieftin aici. In ceea ce priveste alimentele, cu exceptia portocalelor si a orezului, toate sunt mai scumpe in Bucuresti: painea (57%), ouale (50%), fructe si legume (+10%). O sticla de vin mediu sau o doza de bere locala sunt cu 20% mai ieftine in Belgrad, iar un pachet de tigari cu 38%. Transportul public in schimb este cu peste 50% mai ieftin in Bucuresti, iar litrul de benzina cu peste 20% mai putin decat in Serbia. La fel, pretul utilitatilor este cu peste o treime mai mic in Bucuresti comparativ cu capitala Serbiei. In schimb, chiria unei garsoniere in centrul Bucurestiului este cu aproape 20% mai mare, iar spre periferie diferenta ajunge si la 30% (1.400 fata de 1.050 de lei). Altfel, pretul unui metru patrat in centrul Belgradului este cu aproape 30% mai mare decat in Bucuresti.Cu un salariu mediu lunar de doar 1.400 de lei, cu 143% mai mic decat in Bucuresti, capitala Moldovei are o putere de cumparare cu 82% mai mica. Aici costul unei mese la un restaurant mediu e cu 60% mai mic, o bere draft cu 70% mai ieftina iar o cafea cu 80%. In ceea ce priveste alimentele, doar rosiile sunt mai ieftine in Bucuresti (-7%), altfel laptele (+72%), painea (+102%), ouale (+114%) si carnea (+30%) sunt mult mai scumpe. Un pachet de tigari e cu 168% mai scump (20 de lei fata de 7,5) iar o sticla de vin cu 55% mai mult. Transportul public este mult mai ieftin (-221%), insa un litru de benzina este cu putin mai scump in Bucuresti (+14%). Totusi, in ceea ce priveste utilitatile, in capitala Romaniei costul acestora este cu 10% mai mic. Pretul chiriilor este cu peste 50% mai ridicat in Bucuresti, iar in ceea ce priveste achizitionarea unui apartament, pretul metrului patrat aici este dublu fata de Chisinau.Cu un salariu mediu de 3.940 de lei, Budapesta sta mult mai bine comparativ cu Bucurestiul (+11,5%) insa cu un cost de trai mai ridicat, puterea de cumparare a locuitorilor capitalei Ungariei este cu doar 3,9% mai ridicata. Daca o masa la un restaurant ieftin costa mai mult in Bucuresti (35 de lei fata de 27), costul unei mese la un restaurant mediu este cu circa 10% mai mare in Budapesta. Totusi, in capitala Ungariei costul unei beri draft e cu 17% mai mic, unei beri de import cu aproape 30% mai scazut, o cafea cu 50% mai ieftina iar o apa plata cu 55%. Laptele (+44%), ouale (+36%), apa plata (+63%) si vinul (+21%) sunt mai scumpe in Bucuresti. Fructele si legumele sunt cu 20% mai ieftine in Budapesta, branza cu 14% iar painea cu 7%. O diferenta majora se poate observa si in costul utilitatilor, in Bucuresti acesta fiind cu 35% mai scazut. Chiriile in capitala Ungariei sunt cu peste 10% mai mari, iar pretul unui apartament e cu aproape 40% mai ridicat. Transportul public este si el mult mai scump in Budapesta, cu 68% cand e vorba de o calatorie si 46% cand vorbim de costul unui abonament lunar.Cu un salariu mediu similar cu Budapesta, de 811 euro comparativ cu 711 euro in Bucuresti, Atena este insa un oras mult mai scump in ceea ce priveste bunurile si serviciile , locuitorii sai avand astfel o putere de cumparare cu aproape 20% mai scazuta decat a bucurestenilor. O masa la un restaurant ieftin e cu 28% mai scumpa, iar una la un restaurant mediu cu 23% fata de capitala Romaniei. In Atena o bere draft e cu 58% mai scumpa (19,5 lei fata de 8 lei), o cafea cu 35% mai scumpa, doar apa plata e cu 132% mai ieftina. Cu exceptia portocalelor, toate alimentele sunt mai scumpe in Atena: ouale (+30%), branza (+37%), carnea de pui (+34%), merele (+40% - 7,75 lei fata de 4,65 lei), vinul (+14%), berea (cu aproape 50%) si tigarile cu peste 10%. Costul unei calatorii cu transportul public este cu 78% mai ridicat (1,5 lei fata de 6,82 lei), iar litrul de benzina cu 30% mai scump. Utilitatile ajung si ele sa coste cu peste o treime mai mult decat in Bucuresti. In ceea ce priveste piata imobiliara, chiriile si costul unui apartament in zona centrala, preturile sunt similare, insa ele scad in Bucuresti pentru zonele periferice.Scaderea economica accentuata a Turciei, ce a ajuns de la un PIB de 950 de miliarde dolari in 2013 la 754 de miliarde in 2019 a facut din marea metropola de pe malul Bosforului un oras relativ ieftin. Fapt accentuat si de pierderea in valoare a lirei turcesti, care daca acum cinci ani era cotata la 1,4 ron, astazi a ajuns la o valoare de putin peste 50 de bani. Astfel, salariul mediu net a ajuns la aproape jumatate comparativ cu Bucurestiul, 1.786 de lei comparativ cu 3.487 de lei. Locuitorii capitalei Romaniei au o putere de cumparare cu peste 40% mai mare. Astfel, pretul unei mese la un restaurant ieftin este mai mult decat dublu in Bucuresti, (35 de lei fata de 15.64 lei), si dublu atunci cand vine vorba de un restaurant de nivel mediu (150 de lei fata de 73 de lei). O bere draft este insa mai scumpa in Istanbul cu aproape 10%, iar o bere de import cu aproape 13%. O cafea este insa mai scumpa in Bucuresti cu 40% - 10 lei fata de doar 7 lei, o cola este cu 150% mai scumpa, iar o apa plata este de cinci ori mai scumpa in Bucuresti. In ceea ce priveste produsele alimentare, pretul unei sticle de bere locala este dublu in Istanbul, vinurile sunt cu peste 10% mai scumpe, iar carnea de vita cu circa 7%. In Bucuresti transportul public este mai ieftin cu pana la 50% la abonamentele lunare, insa litrul de benzina este cu 42% mai scump in tara noastra. Costul utilitatilor pentru un apartament de 85 de metri patrati sunt insa cu peste 70% mai ridicate in Bucuresti - 441 de lei, fata de doar 257 in Istanbul. In ceea ce priveste preturile chiriilor, o garsoniera in centrul Capitalei este cu 60% mai scump de inchiriat decat una in centrul Istanbulului, iar in zonele periferice diferenta de cost e aproape dubla. O diferenta similara se poate observa si in costul altor bunuri precum hainele, o pereche de blugi fiind cu 127% mai scumpa in Bucuresti decat in Istanbul.