Cateva zeci de persoane s-au strans in Piata Universitatii din Bucuresti sa protesteze fata de restrictiile impuse in contextul pandemiei VIDEO

Unii dintre manifestanti flutura steaguri tricolore, in timp ce altii care au afaceri sau locuri de munca in domeniul HoReCa, au adus cu ei tigai si oale. Mobilizarea pentru acest protest s-a facut pe retelele sociale , iar cei care lansat apelul la participare propun organizarea celui "mai mare protest al ultimilor ani". "Va fi protestul ce ne va scapa de sub dictatura", declara ei.Protestatarii folosesc fantana de la Piata Universitatii drept scena, in conditiile in care unii dintre ei au adus boxe si instalatii de sonorizare. Unii manifestanti flutura tricolorul, altii au vuvuzele, in timp ce alti protestatari, care au locuri de munca sau afaceri in domeniul HoReCa, au dus tigai si oale. Multi dintre participanti nu poarta masca sanitara si nici nu pastreaza distanta fata de persoanele din jur. Jandarmii mobilizati pentru a asigura ordinea publica la aceasta manifestatie au impartit celor prezenti in piata pliante cu mesaje privind respectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19.Manifestantii scandeaza "Libertate!", "Jos tradatorii". La ora transmiterii acestei stiri ei se pregatesc sa plece in mars catre Piata Victoriei. Si la Constanta cateva zeci de persoane s-au adunat pe platpul din fata sediului Prefecturii.