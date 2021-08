Cele mai frumoase trasee montane din România. Cum să te echipezi pe munte

Cum sunt clasificate traseele montane

Diferența de nivel și durata traseului

Trasee montane spectaculoase

Locuri spectaculoase în Munții Bucegi

Trusă de prim ajutor și harta drumeției

Dacă, de pildă, Munții Apuseni sunt abrupți, în Munții Bucegi există trasee destinate începătorilor dar și celor avansați sau doar alpiniștilor. De asemenea, munții Făgăraș se numără și ei printre munții destinați turiștilor experimentați.Traseele montane sunt clasificate în funcție de o serie de criterii, între care durata traseului, anotimpul în care acestea pot fi parcurse, gradul de dificultate precum și echipamentul necesar.Spre exemplu, dacă unele trasee montane necesită echipament obișnuit, pentru altele e nevoie de echipament special, respectiv bețe de trekking, geci speciale pentru ploaie sau bocanci și mănuși. Pentru alte trasee montane este necesar ca turiștii să aibă cu ei o frontală, în timp ce pentru traseele dificile este nevoie de crampoane, hamuri, scripeți sau pioleți.Legat de durata traseului, și aceasta reprezintă un criteriu de clasificare. Un grad de dificultate ușor este considerat pentru un traseu ce are între 3 și 6 ore, cu o diferență de nivel de 300 - 700 de metri.Diferența de nivel de 500 - 1000 de metri parcursă în 4 - 8 ore înseamnă un traseu de dificultate medie. Un traseu dificil are o diferență de nivel de 800 până la 1500 de metri și presupune un efort fizic intens, astfel că un asemenea traseu nu este recomandat decât celor experimentați.În Munții Retezat, unul dintre cele mai spectaculoase trasee, care are o durată de patru ore, dus întors, este Poiana Pelegii - Lacul Bucura - Poiana Pelegii. Traseul este accesibil pentru cei care nu au multă experiență pe munte.De la Poiana Pelegii până la Lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din România, sunt aproximativ două ore și jumătate de drumeție. Traseul este destinat inclusiv celor cu familii și este accesibil și copiilor.Tot în Retezat, un alt traseu, de această dată pentru turiștii experimentați, este următorul: Cabana Pietrele - Lacul Gales, șaua Vârful Mare - Vârful Mare. Un traseu de 4 - 5 ore, cu dificultate mare în special pe final de tură.Și în Munții Bucegi există trasee montane spectaculoase, munții fiind accesibili și cu mașina. Un traseu frumos, care nu necesită un mare efort din partea turiștilor, este Bușteni - Cascada Urlătoarea, care durează maximum 2 ore, fiind de fapt o plimbare potrivită oricui.Pentru a putea face drumeție pe Jepii Mari sau Jepii Mici este însă nevoie ca turiștii să aibă o condiție fizică foarte bună și să aibă experiență pe munte.Două trasee spectaculoase, dar dificile sunt Bușteni - Pichetul Rosu - Prepeleac - Cabana Malaiești, traseu nerecomandat iarna. Ulterior, se poate pleca spre vârful Omu. Un alt traseu spectaculos este Bran - Culmea Clincea - șaua Țigănești - Vârful Omu, cu o durată de 7 ore.Vârfurile Moldoveanu și Negoiu, cele mai înalte din România, amplasate în Munții Făgăraș, reprezintă adevărate provocări pentru turiștii care preferă muntele și traseele montane.Pe lângă echipament corespunzător, cei care vor să înnopteze pe munte, sunt sfătuiți să ia cu ei un cort care să fie ușor de instalat. De asemenea, este importantă harta traseului montan, astfel încât turiștii să știe pe unde să o ia și să urmărească cu atenție marcajele.Trusa medicală simplă este și ea obligatorie pentru o drumeție pe munte. Din trusă nu trebuie să lipsească pansamentele, aspirina, analgezicele.