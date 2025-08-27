CFR anuleaza 40 de trenuri din cauza iernii

Zeci de trenuri care circulau pe mai multe rute din tara au fost anulate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat conducerea CFR Calatori.

Astfel, 40 de trenuri au fost oprite din circulatie pentru mai multe zile, unele chiar pana in data de 7 februarie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Vezi lista trenurilor anulate:

Trenuri anulate in data de 29 ianuarie 2010

- Trenurile Personal 8382, 8383, 8385, 8386, 8388 si 8389, in relatia Constanta- Mangalia si retur;

- Trenul Personal 8651-2/ 8651, in relatia Constanta - Medgidia - Tulcea si retur;

-Trenul Personal 8654, in relatia Tulcea Oras - Medgidia;

- Trenurile Personal 8673 si 8676, in relatia Medgidia - Negru Voda si retur;

Trenuri anulate in zilele de 30 si 31 ianuarie 2010

- Trenurile Personal 8122 si 8123, in relatia Slobozia Veche - Urziceni - Bucuresti Nord si

retur;

- Trenurile Personal 7052 si 7051, in relatia Faurei - Urziceni si retur;

Trenuri anulate in perioada 30 ianuarie - 7 februarie 2010

- Trenurile Personal 9359 si 9364, in relatia Rosiori Nord - Alexandria si retur;

- Trenurile Accelerat 1981 si 1982, in relatia Bucuresti Nord - Medgidia - Tulcea Oras si

retur;

Trenuri anulate doar in perioada 1 - 5 februarie 2010

- Trenul Personal 4521, in relatia Targu Mures - Razboieni;

- Trenul Personal 4524, in relatia Ludus - Targu Mures;

- Trenul Personal 4528, in relatia Razboieni - Targu Mures;

- Trenul Personal 2421, in relatia Sibiu - Miercurea Sibiului;

- Trenurile Personal 2481, 2482, 2483 si 2484, in relatia Turnu Rosu-Podu Olt si retur;

- Trenul Personal 2595, in relatia Sibiu - Seica Mare;

- Trenurile Personal 4424 si 4425, in relatia Jibou- Dej Calatori;

- Trenurile Personal 4320, 4321, 4322 si 4323, in relatia Satu Mare - Apa si retur;

Trenuri anulate doar in perioada 1 - 7 ferbruarie 2010

- Trenul Personal 2455, in relatia Dragasani - Ramnicu Valcea;

- Trenurile Personal 2437 si 2438, in relatia Ramnicu Valcea - Lotru si retur;

- Trenurile Personal 2103 si 2104, in relatia Brasov - Arpas si retur;

- Trenul Personal 4364, in relatia Zalau - Sarmasag;

CFR Calatori recomanda pasagerilor ca inainte de efectuarea calatoriei sa solicite informatii despre modificarile survenite in circulatia trenurilor de calatori in statiile si agentiile CFR sau la telefonul 021/9521.

