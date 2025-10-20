Chelnerii si barmanii sunt angajatii cei mai expusi la discriminari

Angajatii restaurantelor si localurilor sunt cei mai expusi la situatii violente, din partea clientilor.

Acest fapt este atestat de raportul "Protectia lucratorilor din sectorul hoteluri, restaurante si catering", efectuat de Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca, informeaza Evenimentul Zilei.

Raportul arata ca cele mai frecvent intalnite cazuri sunt cele de intimidare (12%), violenta fizica (6.5%) si hartuire sexuala (8%). Lucratorii din acest domeniu sunt discriminati in repetate randuri, procentul atingand 10.5%.

"In mod deosebit sunt expusi angajatii din puburi, discoteci, cluburi de noapte si baruri", informeaza raportul agentiei.

Nici la capitolul sanatate, barmanii si chelneri nu au o situatie prea stralucita. Studiul arata ca acestia stau foarte mult in picioare, transporta greutati, se expun la niveluri ridicate de zgomot si fum si lucreaza cu substante periculoase, de exemplu materialele de curatare corozive.

Acestia sunt expusi la afectiuni musculo-scheletice, respiratorii si boli de piele. Specialistii europeni considera ca programul neregulat, volumul de munca ridicat si presiunea de la locul de munca conduc la un nivel de stres ridicat.

Toate acestea duc la un dezechilibru intre viata personala si timpul petrecut la serviciu. In sectorul de hoteluri si restaurante roman lucreaza 137.000 de persoane, iar alte 34.000 activeaza in campinguri si moteluri.

Ads