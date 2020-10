Cine a fost cuviosul Dimitrie cel Nou, sfantul sarbatorit pe 27 octombrie si considerat ocrotitorul Bucurestilor

A fost pastor de vite in satul natal, insa, avand dragoste pentru liniste si nevointa monahala, s-a facut calugar la o manastire de pe valea Lomului, nu departe de satul sau.Inca de cand era mic, Sfantul Dimitrie iubea biserica , postul, tacerea, smerenia si viata pustniceasca. Odata, pe cand pastea vitele satului Basarabov, a calcat cu piciorul intr-un cuib de pasare si din greseala a omorat puii. Mustrat de constiinta, si-a pedepsit piciorul vinovat si nu 1-a mai incaltat trei ani de zile, umbland cu el descult vara si iarna, rabdand cu barbatie gerul iernii si loviturile pietrelor.In obstea manastirii, Sfantul Dimitrie avea rugaciunea curata a inimii si darul lacrimilor. Manca o data la doua sau trei zile, dormea noaptea foarte putin; nu avea nici un fel de avere pamanteasca, decat trupul obosit de post si metanii, doua haine vechi calugaresti si Psaltirea. Pentru o nevointa aspra ca aceasta, toti se foloseau de viata lui.In ultima vreme a vietii sale, dorind sa urmeze marilor sihastri din pustie, Sfantul Dimitrie s-a asezat pe valea stancoasa a raului Lomul, intr-o pestera mica si umeda. Acolo s-a nevoit multi ani in nestiute osteneli pustnicesti, in foame, in lipsuri, in sete si chin, rabdand grele ispite de la diavoli.Dupa multa nevointa pustniceasca, Cuviosul Dimitrie si-a dat sufletul lui Dumnezeu intre doua pietre din malul raului Lomul si a ramas necunoscut de nimeni multa vreme.Mai tarziu, descoperindu-se sfintele lui moaste prin pronia lui Dumnezeu, au fost duse la biserica satului Basarabov.Auzind de minunile ce se faceau aici, domnii Tarii Romanesti au dorit sa-i aduca moastele la Targoviste, spre mangaierea credinciosilor, dar nu a fost cu putinta. Au zidit insa o biserica noua in Basarabov, unde i-au fost adapostite moastele mai mult de doua secole.In timpul razboiului ruso-turc din Balcani (1769-1774), generalul rus Petru Salticov a luat sfintele moaste sa le duca in Rusia. Dar la staruinta unui bun crestin roman, Hagi Dimitrie, moastele Sfantului Dimitrie au fost daruite Tarii Romanesti si asezate cu mare cinste in Catedrala mitropolitana din Bucuresti , unde se afla si astazi.Sfantul Dimitrie cel Nou se praznuieste la data de 27 octombrie.