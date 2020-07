Cine a inventat pacanelele? Istoria si evolutia acestor jocuri de noroc

Odata cu aparitia si raspandirea tehnologiei, aceste jocuri de cazinou au inceput sa fie din ce in ce mai accesibile, oferindu-le celor care aleg alternativa online o experienta interesanta, premii pe masura, dar si un confort pe care digitalul l-a adus in casele userilor.In anul 1887, proprietarul unui atelier auto din San Francisco a avut geniala idee de a le oferi clientilor o varianta de a-si petrece timpul de asteptare. Numele sau este Charles Fey, iar aparatul tip "slot machine" pe care l-a inventat le aducea premii in bani celor mai norocosi dintre clientii sai. Slotul lui Frey avea trei bobine, pe fiecare dintre acestea regasindu-se imprimate zece simboluri. Atunci cand cele trei simboluri "Clopotel" se aliniau, aparatul oferea cel mai mare castig. De aceea, acest slot avea sa fie cunoscut tuturor sub denumirea de "Bell". La scurt timp, mai toti proprietarii de restaurante si saloane din San Francisco aveau deja cel putin un astfel de slot in spatiile respective, vazand in inventia lui Charles Fey un adevarat potential.Sloturile in epoca de aur a VegasuluiLa fel ca in cazul oricarui alt produs de succes, contextul sustine popularizarea rapida a acestuia. La fel s-a intamplat si cu celebrele "pacanele", mai exact, cu o serie de producatori americani. Toti acestia au mizat pe viitorul promitator pe care un oras din Nevada avea sa il aiba: Las Vegas. Epoca de aur a cazinourilor din centrul mondial al jocurilor de noroc a fost de bun augur pentru istoria sloturilor. Fiind aparatele potrivite la momentul potrivit, sloturile aveau sa isi consolideze o pozitie puternica in cazinourile din Vegas, chiar din perioada in care intreaga industrie isi incepea adevarata expansiune.Printre cei mai cunoscuti producatori de sloturi din SUA ii puteam regasi la vremea respectiva pe: Bally Manufacturing, Mills Novelty Company, Jennings & Company sau Caille Bros, ce ofereau produse pe care le puteai intalni si in afara granitelor tarii. Cu o intreaga industrie aflata in plina dezvoltare, toti acesti furnizori erau in permanenta nevoiti sa gaseasca oportunintati noi, ascunse sub noi si noi functii uimitoare ale sloturilor.Asadar, odata cu dezvoltarea tehnologiei, au aparut si primele aparate video, ce au intors odata pentru totdeauna spatele sloturilor manevrate prin actiuni electromecanice. Primul astfel de slot a fost lansat in 1970 de Fortune Coin Company, avand un display Sony cu o diagonala de 45 cm si un tablou complet electronic. Pentru a fi acceptat pe piata, a fost necesara calibrarea acestuia, astfel incat dezvoltatorii sa poata dovedi corectitudinea platilor efectuate.De la aparitia primelor sloturi video si pana in prezent, dezvoltatorii acestora s-au aflat intr-o continua cautare de solutii interactive, pentru a le oferi jucatorilor experiente unice de joc. Astfel au aparut si primele aparate cu display secundar, ce le ofera jucatorilor libertatea de a alege intre jocul de baza si altele aditionale.Odata cu dezvoltarea retelelor de internet, ce a generat acest acces facil la site-uri, aceste jocuri de cazinou si-au gasit un loc binemeritat in online. Experientele din fata unor sloturi populare din cazinourile clasice, precum Book of Ra, Shining Crown sau Sizzling Hot, pot fi retraite cu doar cateva click-uri: vezi aici aceleasi jocuri ca la aparate pe ro.betano.com De aleg jucatorii exerienta online a sloturilor? La baza acestei preferinte exista o serie de motive cat se poate de bine argumentate: (1) poti schimba cu usurinta un slot cu altul, datorita unei interfete simplu de utilizat; (2) ai la dispozitie o multime de jocuri din aceasta categorie, comparativ cu o sala clasica de jocuri; (3) joci mereu in liniste, fara a fi deranjat de parerile celor de langa tine; (4) iti poti seta limite de buget, deoarece platformele online promoveaza un joc responsabil; (5) joci de acasa, din metrou, sau de oriunde vrei, atat timp cat ai la indemana un terminal conectat la o viteza buna de net.Intra acum pe link-ul de mai sus si descopera intreaga lista de sloturi, disponibile acum si in online!