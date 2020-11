Circulatia tramvaielor a fost deviata in Sectorul 3 al Capitalei. Calatorii vor fi preluati de autobuze in zonele afectate

Potrivit Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA, circulatia tramvaielor pe Bd. Camil Ressu si pe Bd. Theodor Pallady va fi suspendata, sambata si duminica, intre orele 08:00 - 18:00, in vederea executarii unor lucrari de revizie la reteaua electrica de contact a tramvaielor.Astfel, linia de tramvai 19 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Sura Mare" si intersectia Str. Liviu Rebreanu/ Bd. 1 Decembrie 1918, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe Bd. 1 Decembrie 1918, pȃna la terminalul "Faur Poarta 4" (aferent liniilor 14 si 23).Linia de tramvai 27 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Piata Unirii" si intersectia Bd. Camil Ressu/ Str. Liviu Rebreanu, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, pȃna la terminalul "Faur Poarta 4" (aferent liniilor 14 si 23).Linia de tramvai 40 va functiona pe un traseu scurtat de la terminalul "Piata Sf. Vineri" pȃna la terminalul "Faur Poarta 4" (aferent liniilor 14 si 23).Pentru preluarea calatorilor de pe bulevardele Camil Ressu si Theodor Pallady, vor fi infiintate doua linii naveta de autobuze, 619 si 627.Linia 619 va functiona intre "Complex Comercial Titan" si "Faur Poarta 4", pe Bd. Th. Pallady si Bd. 1 Decembrie1918. Autobuzele vor opri in statiile liniilor 311, T3, N103 si N111, precum si in noile statii amplasate pe Bd. 1 Decembrie 1918, situate dupa intersectia cu Bd. Th. Pallady si in zona Oficiului Postal 72.Linia 627 va functiona intre "Complex Comercial Titan" si "Faur Poarta 4", pe Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, cu intoarcere pe Sos. Mihai Bravu, Str. Dristorului, Bd. Camil Ressu, Bd. Th. Pallady. Autobuzele vor opri in zona statiilor pentru tramvaie (pe Bd. Camil Ressu, inaintea intersectiei cu Str. Ramnicu Sarat, precum si dupa intersectia cu Str. Voluntari) si in statiile liniilor 330, N103 si N111.In plus, sambata, in intervalul orar 09:00 - 11:00, liniile de tramvai 19, 23 si 27 vor fi deviate si de pe tronsonul cuprins intre Str. Dristorului si Str. Liviu Rebreanu (de pe Bd. Camil Ressu), in vederea executarii fundatiei din beton la stȃlpul de sustinere a retelei electrice pentru tramvaie.Astfel, linia de tramvai 19 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Sura Mare" si intersectia Sos. Mihai Bravu/ Bd. Camil Ressu/ Calea Dudesti, apoi pe un traseu modificat, pe Calea Dudesti, Bd. Octavian Goga, dupa care va urma traseul actual, pȃna la "Sura Mare".Linia de tramvai 23 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Zetarilor" si intersectia Calea Dudesti/ Sos. Mihai Bravu/ Bd. Camil Ressu, apoi pe un traseu modificat, pe Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, dupa care va urma traseul actual, pȃna la "Zetarilor".Linia de tramvai 27 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Piata Unirii" si intersectia Calea Dudesti/ Sos. Mihai Bravu/ Bd. Camil Ressu, apoi pe un traseu modificat, pe Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, dupa care va urma traseul actual, pȃna la "Piata Unirii".Pentru preluarea calatorilor de pe Str. Liviu Rebreanu, sambata, in intervalul orar 09:00 - 11:00, va functiona linia naveta de autobuze 623, pe traseul: "Faur", Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Camil Ressu, cu intoarcere pe Sos. Mihai Bravu, Str. Dristorului, Bd. Camil Ressu, Bd. 1 Decembrie1918. Autobuzele vor opri in statiile liniilor 330, N103 si N111.Citeste si: