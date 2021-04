Conducta care deverseaza apa direct in Lacul Morii, descoperita de seful Garzii Nationale de Mediu VIDEO

Berceanu sustine ca va afla luni "de ce conducta deverseaza in Lacul Morii ape care normal trebuiau sa ajunga la o statie de epurare". Mirosul e puternic, la fel ca si poluarea si tind sa cred ca sunt ape menajere de la constructiile din proximitate, racordate ilegal la o conducta de ape pluviale apartinand Comunei Chiajna.Am luat o mostra pentru laborator, urmand ca in saptamana viitoare sa aflam si continutul care ne umple aerul si ne polueaza raul Dambovita. Vom afla si pozitia Primariei Chiajna si cuantumul amenzii. Conducta a fost sigilata de cateva zile de catre Apele Romane , dar cineva a muncit ca sa faca posibila deversarea ilegala. Din pacate am aflat ca laboratorul mobil al Apelor Romane nu lucreaza in weekend", a spus sambata seara seful Garzii Nationale de Mediu.