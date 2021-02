Consiliul Local Sector 2 cere Consiliului General schimbarea denumirii parcurilor "Tolbuhin" si "Sfantul Stefan"

Hotararea vizand parcul "Tolbuhin" a fost adoptata cu 16 voturi pentru, un vot impotriva si sapte abtineri iar cea privind parcul "Sfantul Stefan", cu 14 voturi pentru, noua impotriva si doua abtineri.Initiatorul proiectului privind schimbarea denumirii parcului "Tolbuhin" este consilierul local USR PLUS Tudor Andrei Panaitescu. "Au fost puse in dezbatere mai multe nume, covarsitor oamenii au spus ca suna mai bine Matasari", a explicat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu Prin cea de-a doua hotarare se solicita CGMB si schimbarea denumirii strazii Diminetii in memoria lui Alexandru Gheorghe Donescu, primar general al municipiului Bucuresti in perioada 1934-1938.Conform referatului de aprobare semnat de consilierii locali ai PNL , in timpul mandatului de primar al lui Donescu a fost realizat cartierul Primaverii, s-au ridicat mai multe cladiri publice importante si biserici si a fost inaugurata Gradina Botanica. O realizare emblematica o constituie inaugurarea Arcului de Triumf din beton armat. Printre punctele de atractie realizate in timpul mandatului sau se numara: Fantana Miorita, Muzeul Satului, Parcul National, Piata Obor, Parcul Sfantul Stefan.