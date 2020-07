Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatiile CRRC - Astra si CAF privind trenurile de metrou

Potrivit ClubFeroviar.ro , cele doua contestatii au fost depuse de CAF si CRRC - Astra dupa ce ofertele tehnice ale acestora au fost refuzate de Metrorex pe motiv ca ramele de metrou prezentate depasesc greutatea maxima admisa pe osie, de 14 tone. Depasirile de greutate au fost infime si au devenit subiect de disputa intre Metrorex si cei doi participanti.In cazul asocierii romano-chineze aceasta a acuzat un calcul eronat al greutatilor facut de Metrorex si o rotunjire nefireasca in plus facuta de autoritatea contractanta, in timp ce spaniolii au sustinut ca depasirea de greutate provine din refuzul autoritatii contractante de a considera ca normala o abatere in plus de cateva procente, explicabila din punct de vedere tehnologic. Compania spaniola, subiect a unui scandal de coruptie acum cativa ani, la o licitatie similara, a pretins voalat ca se intentioneaza favorizarea unei firme.Ceele doua firme se vor putea adresa Curtii de Apel daca vor considera in continuare ca sunt nedreptatite.