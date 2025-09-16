Copilul ferice al anilor '90

Totul se misca atat de repede incat n-ai timp sa stai si sa intelegi exact ce traiesti. Ai un program bine stabilit, de dimineata pana seara. Nu-ti permiti sa ratezi ceva fiindca incurci tot. Nu poti respira fara telefon si fara Internet. Iti cari laptopul dupa tine chiar si in Vama. Te duci sambata in hypermarket si iti dai toti banii pe te miri ce. De dragul de a cumpara. Stai cu chirie pentru ca nu-ti permiti sa cumperi o amarata de garsoniera care costa doar 80.000 de euro, in cel mai fericit caz. Toate astea se intampla acum, in Romania anului 2008.

Cu fiecare zi, parca lumea se misca mai repede si mai repede, pana ajungi la sufocare. Te plangi in dreapta, te lamentezi in stanga, nimeni nu mai are chef nici macar sa faca misto de probleme existentiale. In jur, numai fete triste si resemnate sau pur si simplu fete ce mimeaza ignoranta. Iti scoti cartea si-ti reinventezi o lume care te-a pierdut sau poate ca ai pierdut-o tu pe ea, printre posesiuni, compromisuri si vise sfaramate de o realitate...naturala.

Citesti prin tramvaie. Fumezi din mers... De fapt, viata ta intreaga se fumeaza intre statii, mai scurte sau mai lungi. Mereu ajungi mai devreme, mereu ajungi mai tarziu, dar niciodata la timp. Fumul de tigara deseneaza in aer o lume care a murit demult, odata cu nasterea libertatii si sfarsitul perioadei comuniste. In statia aia comuna, cu atatea fete triste in jur, cu o alta tigara in mana, te gandesti ce s-a ales din copilul fericit al anilor '90!

Odata, cu doar 17 ani in urma

Odata, cu doar 17 ani in urma, timpul avea rabdare, cum spune Marin Preda. Copiii anilor '90 invatau la gradinita cum vantul, cand se supara, isi umfla falcile si matura totul in cale. Cand inchideau ochii, ascultau cum vantul suiera pungile, gunoaiele si carpele innodate de ani de crengile pomilor bucuresteni.

Copiii anilor '90, lasati cu cheia de gat, stateau afara de dimineata pana seara, printre peretii mazgaliti cu creta ai nou-ridicatelor garaje, asflat plin de casute pentru sotron, cioburi de diferite culori si soboloani. Se jucau "De-a v-ati ascunselea", "Tara, tara, vrem ostasi", "Tarile", "Flori, fete si baieti", "Frunza", "Ratele si vanatorii"...

Copilaria nu le-a fost murdarita nici de comunism, pe care abia l-au simtit, nici de capitalismul ce se forma din nimic, cum ar spune Eminescu. Nu aveau telefon mobil si nici calculator. Nici ca aveau nevoie. Traiau in viata reala pe care uneori o dadeau la schimb pe imagini conturate din cartile pe care le citeau cu interes. Isi imaginau ca sunt un ciresar cu nasul in vant, Tic, si au un caine pe nume Tangulica!

Pe cand scoala era scoala si meditatiile nu existau

Dupa anii de gradinita, a venit si clasa intai. Copilul de doar sapte ani si-a auzit pentru prima data numele intreg rostit de o voce straina, pe care insa urma sa o auda patru ani. Din primii ani de scoala au ramas vii amintirile unor maini patate de cerneala fiindca stiloul se strica tot timpul, amintirile unor pagini rupte dintr-un caiet de caligrafie, pagini patate si ele de cerneala. Parintii tipau, copiii plangeau. Se lasa cu multe lacrimi, care isi gaseau ca punct de aterizare chiar o noua pagina de caligrafie abia terminata.

Dupa un an de inghitit in sec, mai ales cand primavara dadea ecou vocilor entuziaste de afara, dupa mii de emotii si maini transpirate, coronita onorifica a premiului intai era asezata pe un cap balai si resemnat, ce visa in continuare la bicicleta promisa deja cu multi ani in urma.

Bicicleta, care era intotdeauna rasplata premiului intai, era o fata morgana ce se indeparta mai mult in fiecare sfarsit de an scolar. Fiindca nu era destul de matur sa stie ce-i mai bine pentru el, parintii isi ambitionau astfel copilul sa invete cat mai bine. Astazi, metoda nu mai tine. De ce sa inveti cand exista o Monica Gabor care este cel mai elocvent exemplu ca nu-ti trebuie carte ca sa "ajungi sus"?

Copiii anilor '90 invatau singuri, plangeau cand nu stiau ceva, ar fi vrut sa-i inghita pamantul de rusine cand ieseau la tabla si nu stiau ceva. Pe atunci, nu existau meditatiile. Exista ceea ce se cheama egalitatea sanselor... Profesorii isi dadeau silinta. Faceau ore in plus, fara a fi remunerati. Cine ar mai face asta acum? Odata, scoala era scoala, nu o pierdere de timp decenta.

Amintiri din alta viata

Copilul anilor '90 se aseza in nisip si lua in mana fiecare melc, il analiza, desi parintele se isteriza fiindca intarzia la serviciu. Cele mai urate zile primeau un zambet daca manca eugenii, napolitane Danut si mai rar guma Orbit. In fiecare an, de ziua lui, primea carti! Muzica "Twin Peaks" inca deschide cufarul cu amintiri din alta viata, cand copilul isi punea perna pe fata atunci cand ii era frica. A crescut cu Veronica, a urmat Dallas...

Copilul ce inca nu era infestat de capitalism se ducea vara la bunici. Trei luni de libertate, in care fuma tigari din foi de pomi si nu putini sunt cei care aproape au intrat in coma alcoolica, uitati la furtunul cu tuica!

Copiii de ieri si copiii de azi

Nu condamn, nu judec. Singurul sentiment care ma incearca fata de copiii anului 2008 este acela de parere de rau. Copilaria lor nu e copilarie. E un amestec ciudat de prea multe din care nu intelegi nimic. Sau poate ca au parte de o copilarie pe care eu n-o pot intelege.

Nu a fost usor sa fii copilul anilor '90, dar a fost frumos. Copiii de azi urla, se cred Van Damme sau Schwarzeneger si, ce e trist, chiar se bat. Noi ne jucam, ei se bat. Joaca lor e denaturata, trista si urata.

Copiii lui 2008 sunt copiii capitalismului. Au toale peste toale, nu mai au uniforma, mananca ciocolata si chipsuri, nu eugenii, nu mai au biciclete, au scutere sau ATV-uri. Nu se mai duc la teatru, asculta manele, nu mai citesc, se uita la fime sau stau cu ochii lipiti de monitorul calculatorului.

Copiii anului 2008 nu mai invata fiindca are tata destui banii, iar profesoara e cam moarta de foame. Se vede dupa haina roasa de timp. Scoala naste analfabeti din cauza carora vom ajunge sa scriem "zii", "vede-ti" si asa mai departe. Fiindca nivelul le permite, parintii angajeaza meditatori odraslelor... Copilaria urla intr-un ciob de amintire, bolnava de inima.

Copiii invata de mici ierarhia sociala. Nu mai e cum era odata, cand ne jucam cu totii, indiferent ce natie eram, cate pistrui aveam pe fata, cat castigau parintii sau daca aveau masina. Copiii de astazi nu mai vorbesc cu cei rromi, cu cei care nu au trei telefoane, calculator de ultima generatie, ultimul model de blugi sau daca parintii nu au nu stiu cate case in Pipera sau in Corbeanca.

Acesti copii, crescuti intre razboaie, intre americani si talibani, intre atentate si revolte citadine, vor fi adultii de maine, ce vor duce in spate poate doi pensionari, si nu unul jumatate, cum fac adultii de azi.

Copilul anilor '90

Am fost copilul fericit al anilor '90, cand mancam napolitane Danut si eugenii. La saptamana mergeam si cumaparam Orbit cu bunica-miu si bunica-mea imi manca ciocolata fiindca eram eu destul "nervoasa".

Am trait cu povesti, cu discuri, cu gramofon, in miros de carti vechi. Scriam poezii, pictam, cantam la vioara si mergeam la balet. Mergeam la colindete si ma dadeam cu sania pe zapada. Nu de putine ori mi-am spart capul in timpul razboiului cu bulgari.

Primul meu film horror, la video, a fost "Chucky", la trei ani. Matusi-mea a adus caseta si mi-a spus ca e un film pentru copii, cu papusi. Nimic fals. A doua zi mi-am aruncat toate papusile...

Astazi nu mai stiu sa joc elasticul, fizicul nu-mi mai permite sa ma ascund dupa un trabant uitat si el de timp, subsolul nu mai este o pivnita bantuita, baba pe care o credeam vrajitoare a murit, la fel si pisica ei neagra, iar sobolanii, culmea, s-au mutat de la ghena. Garajele din spatele blocului, pline de mesaje dintr-o alta lume, au fost demolate anul trecut. Copacii batrani si stufosi, ce creau atmosfera unei gradini tropicale, unde noi eram, pe rand, Tarzan si Jane, au fost si ei taiati.

Azi, copilaria este un joc pe calculator!

