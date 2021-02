Creste raspandirea noii tulpini de coronavirus. Ministerul Sanatatii: 164 cazuri de infectare dupa 499 de secventieri. 92 sunt in Bucuresti

Anterior, Institutul National de Sanatate Publica anuntase ca, pana in 21 februarie, fusesera confirmate 136 de cazuri, numarul de secventieri fiind acelasi."Ministerul Sanatatii a fost informat astazi, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca, in Romania, au fost confirmate, pana in prezent, 164 de cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7", a transmis, marti, Ministerul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca cazurile confirmate provin din Bucuresti (92 de cazuri), judetul Timis (11 cazuri), judetul Cluj (9 cazuri), judetul Ilfov (6 cazuri), judetul Suceava (8 cazuri), judetul Botosani (5 cazuri), judetul Valcea (4 cazuri), judetul Galati (4 cazuri), judetul Caras-Severin (2 cazuri), judetul Arges (2 cazuri), judetul Gorj (2 cazuri), judetul Covasna (9 cazuri) si din judetele Giurgiu, Constanta, Mures, Hunedoara, Vrancea, Vaslui, Prahova, Braila, Bihor si Dolj (cate 1 caz).Cazurile confirmate provin dintr-un total de 499 de secventieri care au fost raportate, pana in prezent, Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Anterior, INSP a prezentat o analiza a celor 136 de cazuri confirmate pana in 21 februarie, precizand acelasi numar de secventieri, respectiv 499.