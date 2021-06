Consecintele crizei gunoaielor din Sectorul 1: "Ce i-a salvat pe cetateni sunt temperaturile neobisnuit de scazute"

El sustine ca Garda de Mediu a demarat controale la firmele de salubritate "ca astfel de lucruri sa nu se mai intample" pentru ca situatia se la sectorul 1 "sa nu fie un precedent periculos".Seful Garzii Nationale de Mediu a afirmat sambata dimineata, intr-o emisiune televizata, ca vineri seara a mers pe teren, in sectorul 1 al Bucurestiului, unde gunoiul nu a mai fost ridicat in urma unor neintelegeri intre administratia locala si operatorul de salubritate."Miroase. Ploaia a imbibat deseurile astea cu apa si acum apa se evapora. Miroase groaznic. Mai mult, se scurge lichid din aceste deseuri, partea aceea de fermentatie, de levigat, din ce in ce mai consistenta", a afirmat Octavian Berceanu la Digi 24.Acesta a mentionat ca ceea ce i-a "salvat" pe cetateni in fata acestei situati sunt temperaturile scazute pentru aceasta perioada."Din experienta practica, ce ne-a salvat pe noi, cetatenii, sunt temperaturile care sunt neobisnuit de scazute in aceasta perioada. Altfel, daca am fi avut temperaturi de 29-32 de grade, era un disconfort puternic, pronuntat. Gunoaiele miros. Imaginati-va ca noaptea au fost 9-10 grade, deocamdata, altfel ar fi fost un dezastru", a adaugat seful Garzii de Mediu.Octavian Berceanu considera ca ceea ce se intampla in Sectorul 1 in problema gestionarii deseurilor este "un joc la limita dus si de primarie, si de operator, pe spinarea cetatenilor"."Legea spune in felul urmator, OUG 195/2005 spune: autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi: asigura prin serviciile publice si operatorii economici responsabili luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a spatiilor publice. In cazul nostru, Primaria trebuie sa faca orice posibil a sa ridice aceste deseuri si sa mentina o stare corespunzatoare a spatiilor publice. Pe de alta parte, si prestatorul de servicii beneficiaza de un contract care nu este un contract civil normal. El are un monopol al serviciilor pe sectorul 1 si trebuia sa se asigure ca ridica deseurile si transeaza aceasta problema financiara in instanta", a adaugat Berceanu.Berceanu a mentionat ca de miercuri Garda de Mediu a inceput un control la primariile de sector si firmele de salubritate "ca astfel de evenimente sa nu se mai intample", intrucat Garda de mediu doreste "sa nu se intample un precedent periculos". Controlul va fi finalizat, cel mai probabil marti si "daca este cazul", verificarea realizata de Garda de Mediu "va fi baza controalelor celorlalte institutii ale statului".Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand vrea declararea starii de alerta ca urmare a situatiei sanitare generate de faptul ca gunoiul nu mai este ridicat de firma de salubrizare Romprest, fiind pentru a doua oara cand locuitorii sectorului se confrunta cu aceasta situatie.Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat vineri, referitor la problema gunoiului menajer neridicat din Sectorul 1, ca solutia cea mai rapida ar fi ca Romprest sa isi indeplineasca obligatiile. El a adaugat ca legea prevede obligatia administratiei locale si a prestatorului sa asigure continuitatea serviciilor publice. Acesta a mai spus Institutia Prefectului este interesata daca exista sau nu o amenintare la adresa sanatatii populatiei si in functie de asta poate fi luata o decizie cu privire la solicitarea facuta de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand La inceputul acestei luni operatorul de salubritate Romprest a anuntat, din nou, ca nu mai ridica gunoiul din Sectorul 1, conform primarului.Romprest acuza ca "in mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului si a prevederilor legale este discretionara"."Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, in perioada iulie-decembrie 2020, si plata discretionara a prestatiilor, respectiv jumatate din prestatia lunara a activitatilor de salubrizare stradala, in perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorica aferenta prestatiilor din anul 2020 si 24 milioane aferente prestatiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestatiile din anul 2020 inregistreaza depasiri ale termenelor de scadenta de peste 200 de zile", afirma compania.Vineri seara, Romprest a anuntat ca va face efortul de a colecta si stoca temporar, pentru o perioada limitata, deseurile de la cele 4 obiective strategice de sanatate publica - Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca), Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice, unitati sanitare aflate in subordinea Primariei Sectorului 1."Facem apel la Consiliul Local al Sectorului 1, partenerul contractual, de a intelege importanta derularii in regim de continuitate a activitatilor serviciului de salubritate si de a debloca platile restante fata de operatorul de salubritate, evitand astfel escaladarea acestei situatii", a transmis compania.