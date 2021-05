Mii se oameni au profitat de faptul ca strazi precum Calea Victoriei sau Bulevardul Aviatorilor au fost inchise traficului de masini fiind permisa circulatia pietonilor inclusiv pe carosabil. Astfel, oamenii au putut sa se plimbe in voie, pe jos, cu bicicletele sau cu trotinetele.Si primarul Capitalei, Nicusor Dan , a facut o plimbare pe strazile deschise circulatiei doar pentru pietoni si a postat inclusiv imagini."Impreuna cu Edmond Niculusca, am iesit dupa-amiaza la plimbare pe Calea Victoriei, de azi zona pietonala de weekend in Bucuresti Va puteti plimba si voi pe Calea Victoriei si pe mai multe strazi adiacente din centrul orasului, care sunt deschise circulatiei pietonilor la fiecare sfarsit de saptamana", a scris primarul pe pagina sa de Facebook