Cum arata Bucurestiul dupa o ploaie de nici o zi. A devenit Mica Venetie (Foto)

Bucurestiul poate trece de la denumirea de Micul Paris la cea de Mica Venetie dupa ce strazile Capitalei s-au inundat in urma ploilor din ultimele ore.

Si vestile nu sunt prea bune, pentru ca Bucurestiul este inca sub avertizare de tip cod portocaliu de furtuni, care va expira marti dimineata, la ora 10:00.

In zona Tineretului, masinile abia pot inainta pe bulevard din cauza apei.

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

Bucurestenii care ajung in zona Lujerului sunt sfatuiti sa intre cu viteza mica, deoarece pasajul este inundat si se circula foarte incet.

Pasajul de pe Soseaua Giurgiului este, la fel, plin de apa.

Foto: Grup Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Si pasajul Poligrafiei este inundat, luni la amiaza.

Probleme din cauza apei de pe carosabil sunt si in zona Piata Timpuri Noi, la intersectia dintre Calea Vacaresti si V.V. Stanciu.

Foto: Grup Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

La fel de greu se circula si pe Bulevardul Metalurgiei.

Iata cateva fotografii realizate pe stradute din cartierul Berceni.

In Colentina si Drumul Taberei canalizarile au refulat, transmite Realitatea TV.

Corespondentul Ziare.com transmite ca si la Podul Constanta soseaua este inundata. La pasajul de la Casa Presei se sta in coloana in jur de jumatate de ora, iar apa ajunge pana la jumatatea masinilor. Doua autoturisme au ramas blocate in acest pasaj.

La fiecare pasaj din Capitala sunt cozi de masini de 500-800 de metri, conform corespondentilor Ziare.com.

De asemenea, ISU Bucuresti-Ilfov transmite ca intre 15:30 si 16:00, au fost inregistrate 15 solicitari pentru extragerea apei acumulate in locuinte/pe carasobil si pentru indepartarea copacilor cazuti. Niciun eveniment nu s-a soldat cu victime si nu a impus evacuarea oamenilor.

Iata cateva dintre zonele in care ISU intervine luni dupa amiaza:

-Cornetu, soseaua Alexandriei 220, inundatie strada;

-Soseaua de Centura intersectie cu Soseaua Giurgiului, inundatie carosabil;

-Jilava, strada Ana Spatescu, apa in locuinta;

-Chiajna, intrarea Zorului, Nr. 7a, apa acumulata in locuinte.

Interventii pentru extragerea apei acumulate in locuinte si care s-au incheiat: Bulevardul Marasti 35; Srada Liniei 56; Aleea Snagov 20 si in Bragadiru pe str. Diamantului.

A.G.