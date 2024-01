De ce nu are Bucurestiul o retea de trenuri urbane?

In Bucuresti sunt mai multe masini pe cap de locuitor decat in marile metropole Moscova sau New York. Unul din doi bucuresteni este posesorul unui autoturism. Sa incerci sa ajungi dintr-o parte intr-alta a orasului este un calvar. Pierzi timp important, nervi si multi bani. La tot acest haos, alte capitale europene au gasit o solutie: trenul urban.

L-am avut si noi, vreme de zeci de ani, dar l-am distrus dupa 1989. In timp ce stam cu orele blocati in trafic, un patrimoniu feroviar de peste 100 de milioane de euro zace la cheremul hotilor de fier vechi.

"Este mult mai ieftin sa calatoresti cu un astfel de tren (urban -“ n.r.) decat sa pui benzina la masina. Iti asigura mobilitate care nu tine de traficul rutier, nu tine de ambuteiaje", spune arhitectul Andrei Egli.

