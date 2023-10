Deva: Pensionarii au ramas fara jumatate dintre calatoriile gratuite

Consiliul Local Deva a redus, luni, la jumatate, numarul calatoriilor gratuite acordate pensionarilor si altor categorii sociale, din cauza dificultatilor bugetare.

Din datele oficiale rezulta ca numarul pensionarilor care circula gratuit in mijloacele de transport in comun a inregistrat, in ultimii trei ani, o crestere galopanta si, totodata, falsa, informeaza NewsIn.

Daca in 2006, transportatorii decontau la primarie doar 30 la suta din numarul biletelor care asigurau pensionarilor 15 calatorii-dus-intors- gratuite, pe luna, in 2008 procentul calatoriilor decontate a ajuns la 85-90%.

"Valoric, asta inseamna in jur de 1,7 miliarde de lei vechi, pe luna, ori, pentru bugetul local, este un efort financiar prea mare pe care Primaria Deva nu-l mai poate suporta, in conditiile in care Guvernul ne-a dat atributii in plus, dar ne-a diminuat veniturile", a motivat directorul economic al Primariei Deva, Viorica Nicula.

Controalele inopinate au scos la iveala ca soferii de pe mijloacele de transport public de calatori nu verifica legitimatiile beneficiarilor de calatorii gratuite, asa ca au ajuns sa circule mai putin pensionarii si mai mult vecinii sau rudele acestora. Drept urmare, din luna martie a acestui an, pensionarii mai au dreptul doar la sapte calatorii-dus-intors- gratuite.

"Ne-am aliniat politicii Guvernului Boc", a raspuns viceprimarul Florin Oancea comentariilor venite din partea consilierilor locali PSD si PD-L.

Vor beneficia de cele sapte calatorii gratuite pensionarii cu venituri mai mici de 700 lei/luna precum si celelalte categorii sociale care s-au incadrat si pana acum in prevederile legale. In evidentele Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din subordinea Primariei Deva exista 5.500 de persoane beneficiare de gratuitati, iar valoarea totala a celor sapte calatorii dus-intors este de 1.386.000 lei, pe anul in curs.

