Dosarul "10 august" a fost amanat din nou la Tribunalul Bucuresti. Judecatorii muncesc de cinci luni sa descopere cine are competenta sa ancheteze sefii Jandarmeriei

Procurorii DIICOT au cerut pe 4 august 2020 redeschiderea anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august". Solicitarea a ajuns la Tribunalul Bucuresti, unde judecatorii au cerut timp sa studieze cauza si au stabilit un prim termen pentru data de 27 noiembrie 2020 La termenul din 27 noiembrie s-a hotarat amanarea pentru 22 ianuarie. Astazi, judecatorii au amanat din nou dosarul pentru data de 16 februarie.Procesul are deja o intarziere de cinci luni, fiind plimbat intre instante, deoarece magistratii nu s-au hotarat cine are competenta sa solutioneze acest caz.Astfel, pe 4 august 2020, fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie: colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, maiorul Laurentiu Cazan, colonelul Catalin Sindile si comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica.Decizia trebuie aprobata de un judecator, iar cererea DIICOT a fost trimisa la Curtea de Apel Bucuresti, instanta care hotara pe 10 august 2020 ca nu are competenta materiala de a solutiona cererea procurorilor si a trimis dosarul la Tribunalul Bucuresti.Dosarul nu a ajuns insa direct la Tribunalul Bucuresti, fiind trimis la Instanta suprema, pentru solutionarea unei cereri formulate de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale, care a fost respinsa de magistrati.Dupa respingerea cererii de sesizare a CCR , dosarul a intrat pe rolul Tribunalului Bucuresti in octombrie 2020, insa a fost amanat de doua ori, invocandu-se diverse motive de procedura.Vineri, la al treilea termen de judecata, procurorul de sedinta a ridicat o exceptie privind necompetenta materiala a Tribunalului Bucuresti de a dezbate cererea DIICOT, iar instanta a amanat cu o luna procesul, pentru a da posibilitatea avocatilor sa pregateasca apararea pe exceptia ridicata de procuror."Pentru a da posibilitate aparatorilor alesi ai intimatilor sa-si pregateasca apararea pe exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti, pusa in discutie de reprezentantul Ministerului Public, amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 16.02.2021, sala 147, ora 11", se arata in decizia tribunalului postata pe portalul instantelor de judecata.Daca judecatorul va admite pe 16 februarie exceptia invocata de procuror, atunci va interveni un conflict de competenta intre doua instante - Curtea de Apel Bucuresti si Tribunalul Bucuresti - iar solutia va fi data de Inalta Curte de Casatie si Justitie.In ordonanta de redeschidere a anchetei, Giorgiana Hosu explica faptul ca procurorul Doru Stoica, cel care a clasat acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei, nu a readministrat probele stranse de Parchetul Militar in dosarul ''10 august'' si nici nu a reaudiat suspectii, victimele si martorii. Mai mult, Giorgiana Hosu arata ca sefii Jandarmeriei nu au vrut sa dea declaratii atunci cand au fost chemati la Parchetul Militar, insa ei trebuiau citati la DIICOT, dupa preluarea dosarului de la procurorii militari.Totodata, nicio persoana vatamata si niciun martor nu au fost citati la DIICOT, cu exceptia unor oficiali - Carmen Dan Speranta Cliseru , Aurelian Badulescu si Alin Ionel Mastan.In plus, spunea Giorgiana Hosu, nu au fost readministrate probele stranse de Parchetul Militar si nu au fost solicitate mai multe probe de natura tehnica, in conditiile in care o parte din inregistrarile video aflate la dosar nu au putut fi accesate.Procurorul Doru Stoica invoca in ordonanta de clasare "credinta sincera" a autoritatilor in aplicarea legii si o complicitate morala a protestatarilor pasnici din Piata Victoriei, care nu s-au delimitat de cei care au exercitat violente asupra fortelor de ordine, ci chiar s-au amuzat.Mai mult, Doru Stoica spunea ca nu toate "victimele colaterale" ale violentelor din Piata Victoriei au fost si "victime inocente".Pe aceeasi tema: