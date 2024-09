Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a relatat, duminica seara, pe Facebook ca doua masini au cazut intr-o groapa prost semnalizata in Capitala, in sectorul 6.

Incidentul s-a petrecut pe Aleea Compozitorilor nr. 13.

"Firea, lasati sarbatoarea in seara asta! Vedeti ce ispravi ce mai face RADET in mandatul dumneavoastra!

In zona Aleea Compozitorilor nr. 13, Sector 6, intr-o groapa nesemnalizata unde se desfasoara o lucrare Radet, au cazut doua auto, unul in totalitate, iar celalalt partial. Pana in acest moment nu au fost inregistrate victime omenesti, revin cu detalii", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Consilierul general a precizat ca primul sofer era deja cazut, iar cel de-al doilea nu a vazut nimic. "Cel care cazuse primul nu iesise inca din masina", a punctat Ciprian Ciucu, adaugat ca groapa era, de fapt, prost semnalizata.

Dupa cateva minute, Ciprian Ciucu a notat ca unul dintre soferi ar fi fost transportat la spital, acuzand dureri de spate.

