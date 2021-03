Dr Emilian Imbri, de acord cu inchiderea Bucurestiului. "Virusul e inteligent si si-a gasit aliati in romani de-ai nostri!"

Emilian Imbri, de acord cu inchiderea Capitalei

Emilian Imbri, fost manager al Spitalului "Victor Babes", considera ca inchiderea Bucurestiului ar fi "un lucru bun", mai ales ca virusul SARS-CoV-2 si-a gasit aliati in "romani de-ai nostri".Dr. Emilian Imbri, de acord cu inchiderea Bucurestiului. Medicul sustine ca, in prezent, dupa un an de pandemie, in Romania s-au format doua tabere, una compusa din "cei care incearca sa mai apere ce putem sa aparam, ca sa nu murim foarte multi" si o alta "alcatuita din virus si aliatii lui"."Sigur ca a inchide Capitala ar fi un lucru bun. Nu numai Capitala, ci si alte orase, dar stiti cum ar fi un lucru bun?Daca termenul de carantina ar fi inteles de catre cei care vor incerca sa il aplice. Nu va incerca nimeni sa aplice. Termenul respectiv este un termen cu o definitie foarte stricta.Eu va spun asa, ca un om batran, acest virus este un virus inteligent, este un virus care ne pandeste, ne studiaza si ne ataca atunci cand vrea el, nu cand vrem noi", a declarat Emilian Imbri la B1 TV Medicul a mai spus ca "In momentul de fata, Romania are mai multe tabere - doua sunt, de fapt. O tabara care incearca sa mai apere ce mai putem sa aparam ca sa nu murim foarte multi, si o tabara care este alcatuita din virus si aliatii lui. Asta este cel mai cumplit lucru care se intampla intr-o tara, ca virusul sa isi gaseasca aliati.Aliatii virusului sunt romani de-ai nostri, care vocifereaza, ies in strada, indeamna, incita, fara sa realizeze ca de fapt, daca tu ca persoana nu vrei sa porti masca, fa-o. Asa cum cineva spunea in seara asta pe un post de televiziune, eu merg acolo si imi asum raspunderea si platesc si amenda, dar eu fac ce vreau.Fa treaba asta! Nu incita, nu chema mai multa lume langa tine, pentru ca atunci cand esti pe o anumita pozitie si cand doresti sa te afirmi inseamna ca ai ceva in spate. Persoana care cheama, incita, multumeste si public intr-o televiziune pentru ca nu este singura si ca este sustinuta, inseamna ca in spate ai televiziuni care te sustinut si oameni care raspund la chemarea ta".Luni, 22 martie, in Romania au fost confirmate 3.743 de cazuri noi si 60 de decese. La ATI sunt internati 1.339 de pacienti.Bucurestiul se afla in scenariul rosu cu o incidenta de 5,67 la mie.Ilfovul are o rata de infectare de peste 6 la mie.