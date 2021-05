Au fost suplimentate dozele pentru maratonul de vaccinare de la Bucuresti. Nu a fost inregistrata nicio reactie adversa

Medicii implicati in eveniment au anuntat ca toti cei care doresc sa se imunizeze sunt asteptati la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Nu au fost inregistrate efecte adverse severe, iar zece medici anestezisti asigura asistenta in caz de urgenta.Profesorul doctor Viorel Jinga, rectorul Universitatii Medicina si Farmacie si Farmacie "Carol Davila" din Capitala, a anuntat, sambata seara, ca nu au fost inregistrate "efecte adverse deosebite" in cadrul Maratonului de vaccinare, iar zece medici de terapie intensiva "asigura sanatatea" in situatia in care apar efecte adverse post-imunizare. Conferentiarul Mihai Craiu, care coordoneaza unul dintre centrele de vaccinare din cadrul Maratonului de vaccinare din Bucuresti, a afirmat ca "o proportie semnificativa din cei vaccinati sunt seniori"."Pot asigura pe toti doritorii ca avem suficiente doze, Directia de Sanatate Publica Bucuresti ne-a trimis astazi dupa pranz, inca o transa suplimentara, asa ca avem doze pentru toata lumea care doreste, care este clinic sanatoasa, deci fara febra in momentul asta si care vine cu orice document legal valabil", a transmis medicul Mihai Craiu. Profesorul Catalina Poiana, presedinte al Colegiului Medicilor din Capitala , a afirmat, la randul sau, ca "maratonul vaccinarii a insemnat un efort urias de resursa umana"."Nu stiu ce anume ma bucura mai mult, ne mare de pers care au ales sa se vaccineze in aceste doua zile sa solidaritatea de care corpul medical a dat dovada in aceste doua zile", a declarat Catalina Poiana. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu , voluntar in cadrul maratonului, a aratat ca vaccinarea este o solutie la o problema "eminamente sanitara", iar medicii nu ies in strada cu steaguri sa isi strige parerea."Adevarul este ca foarte putini oameni au dat cu adevarat o sansa, Romania are o reputatie proasta, are un corp medical controversat, are o infrastructura divizata. La acest moment in schimb dupa un an de pandemie, cred din adancul sufletului meu ca putem sa facem o diferenta altfel decat in trecut. Noi nu vindem cirese la taraba, promovam un stil de sanatate care are in spate o forma de intelegere a acestui calvar prin care am trecut. (...) Nu am intalnit nici macar un om vesel ca s-a vaccinat astazi.Adevarul este ca pe noi, ca medici, nu ne surprinde ca oamenii sunt tristi dupa ce s-au vaccinat, pentru ca este o cadere inapoi in realitate si realitatea este ca de-abia acum inainte oamenii pot sa inceapa sa-si planga trauma suferita in ultimul an pentru ca acum incep sa se simta in siguranta. (...) Fiecare dintre oamenii care astazi s-au vaccinat, dintre noi, care suntem deja vaccinati, punem umarul la viata.Toate dovezile pe care le avem arata ca oamenii care sau vaccinat nu se afla la niciun risc sa moara de COVID, lucru pe care nu-l putem spune de cei care trec prin boala. Drept urmare astazi, cu mana pe inima va spun. Sunt niste mii de oameni care nu vor muri de COVID. Si acesta este un gand care trebuie sa ne duca mai departe, pentru ca sunt peste 27.000 de romani care nu au vazut ziua de astazi si care au murit de COVID", a declarat Gabriel Diaconu.In cadrul Maratonului de vaccinare de la Bucuresti au fost vaccinati inclusiv cetateni straini care lucreaza in Romania, dar si nevazatori, bolnavi cu afectiuni psihice si cu alte afectiuni medicale, oameni de la 17 la peste 80 de ani, au precizat cei implicati in organizarea evenimentului.Anterior, premierul Florin Citu a anuntat ca, in primele 24 de ore ale Maratonului, au fost vaccinate 7.165 persoane.