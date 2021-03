Duminica seara intra in vigoare noile restrictii de circulatie. Nu mai iesim din case dupa ora 22.00 fara un motiv serios

"CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restrictionata deplasarea in afara locuintei. CNSU a propus ca interdictia sa fie valabila in intervalul orar 22.00-05.00 . Totodata, se propune limitarea gradului de ocupare a spatiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistica la cel mult 70% din capacitatea maxima a acestora, pentru spatiile de cazare dispuse in urmatoarele localitati/zone in care se practica schiul sau alte sporturi de iarna", se arata intr-un comunicat de presa.Este vorba despre unitatile de cazare din 14 judete: Azuga, Busteni si Sinaia din judetul Prahova; Baile Tusnad, Borsec, Baile Homorod, Harghita-Bai din judetul Harghita; Borsa si Cavnic din judetul Maramures; Poiana Brasov, Predeal si Bran din judetul Brasov; Sovata din judetul Mures; Vatra Dornei din judetul Suceava; Voineasa din judetul Valcea; Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din judetul CarasSeverin; Arieseni din judetul Alba; Durau din judetul Neamt; Novaci-Ranca din judetul Gorj; Paltinis din judetul Sibiu; Stana de Vale din judetul Bihor; Straja din judetul Hunedoara.De asemenea, in aceeasi hotarare a CNSU s-a stabilit ca politia locala sa revina in coordonarea primariilor, iar jandarmii sa se reintoarca la paza obiectivelor. Masurile au fost anuntate inca de marti, de ministrul de Interne.