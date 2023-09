Dupa 12 ani, se reiau cursele de calatori intre Drobeta Turnu Severin si Kladovo

Traficul de calatori pe Dunare intre municipiul Drobeta Turnu Severin si localitatea sarbeasca Kladovo va fi reluat joi, dupa o intrerupere de 12 ani

Cursele vor fi efectuate zilnic cu nava de pasageri "Djerdap", care apartine unei agentii de turism din Kladovo si care are o capacitate maxima de 174 de locuri, informeaza Newsin.

"Deocamdata, programul acestor curse este in faza de proiect, existand posibilitatea ca la sfarsit de saptamana sa se efectueze si doua curse pe zi. Cred ca pentru severineni este un lucru benefic, daca ne gandim ca multi dintre ei au rude peste Dunare", a spus directorul Capitaniei Zonale Drobeta Turnu Severin, Mihai Ghiba.

In plus, in locul unde va acosta "Djerdap", in Portul Kladovo, a fost deschis recent un supermarket de unde severinenii pot cumpara televizoare si aparate de aer conditionat mult mai ieftinedecat cele romanesti.

Calatoriile cu vaporul intre cele doua localitati au fost intrerupte in anul 1996 din cauza razboiului din fosta Republica Iugoslava, desi tot timpul a existat infrastructura necesara pentru desfasurarea acestor curse.

In plus, Punctul de Trecere a Frontierei Port Severin a fost deschis in aceasta perioada, fiind tranzitat de navele de pasageri si de marfa care traverseaza Dunarea.

Ads